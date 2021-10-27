Isparta'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu - Son Dakika

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, kendisinden 5 gündür haber alınamayan kişi, ormanlık alanda ölü bulundu.

İki köpeğiyle 5 gün önce yürüyüşe çıkan Mehmet Dereli'den (53) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Dereli'nin bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, Çamoluk mevkisinde, sarp arazide bir ceset buldu. Yapılan incelemede cesedin Dereli'ye ait olduğu belirlendi.

Dereli'nin cenazesi, incelemelerin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna götürüldü.