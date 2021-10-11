Isparta'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

Isparta'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 15.40 sırasında Eğirdir-Isparta karayolu 8. kilometresinde meydana geldi. İl merkezinden Eğirdir'e doğru seyir halindeki Osman Ş., yönetimindeki 42 AFZ 065 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole yuvarlandı. Yaralılar sürücü Osman Ş. ve yolcu Serhan Ç., ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırıldı. - ISPARTA

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