Isparta'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Isparta'da uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fatih, Bağlar ve Modernevler Mahallesi'nde apart daire olarak kullanılan üç ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 3 fişek ve şarjör, 35 parça halinde 328 kullanımlık halisinojen, 4,8 gram uyarıcı narkotik madde, 17 tablet sentetik ecza, 1,1 gram kenevir tohumu, çok sayıda uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.S.T, "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında ise "Uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem başlatıldı.