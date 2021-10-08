Üye Girişi
Isparta'dan Erzurum'a geldi, maske takıp genç kadının çantasını gasp etti - Son Dakika

Isparta'dan Erzurum'a geldi, maske takıp genç kadının çantasını gasp etti

08.10.2021 13:28
Isparta'dan Erzurum'a geldi, maske takıp genç kadının çantasını gasp etti

Isparta'dan Erzurum'a kız arkadaşını görmek için gelen şahıs, genç bir kadının çantasını gasp etti.

Isparta'dan Erzurum'a kız arkadaşını görmek için gelen şahıs, genç bir kadının çantasını gasp etti. Polis ekipleri 55 saatlik çalışma sonucunda maskeli hırsızı kıskıvrak yakaladı.

Olay, 3 Ekim tarihinde Erzurum'a bağlı Palandöken ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Seda A. yolda yürüdüğü esnada çantasını çaldırdı. Genç kadının, 20'li yaşlarda yüzü maskeli bir şahıs tarafından çantasının gasp edildiğini 112 Acil İhbar hattına bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından 55 saatlik güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda maskeli hırsızın yeri tespit edildi.

Seda A.'yı gasp eden şahsın Isparta'da üniversite öğrencisi olduğu ve Erzurum'a kız arkadaşını görmek için gelen Osman C. olduğunu tespit eden ekipler düzenlenen operasyonda şahsı gözaltına aldı.

Maskeli hırsız Osman C. 'Nitelikli Yağma' suçundan gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Seda A.'ya ait çalınan çanta ise olayın geçtiği adrese yakın bir otomobilin altında bulunarak genç kadına teslim edilirken çantanın içerisinde şüpheli şahsa ait bir adet çakı çıktı. - ERZURUM

Isparta'dan Erzurum'a geldi, maske takıp genç kadının çantasını gasp etti

Isparta, Erzurum, Polis, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'dan Erzurum'a geldi, maske takıp genç kadının çantasını gasp etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ali Erbaş, Yahudilere Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkı veren karara tepki gösterdi: Kararı reddediyorum, Lanetliyorum 13:20 Ali Erbaş, Yahudilere Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkı veren karara tepki gösterdi: Kararı reddediyorum, Lanetliyorum 5'inci kattan düşüp ölen trans bireyin tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu etkisindeydik 13:06 5'inci kattan düşüp ölen trans bireyin tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu etkisindeydik Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı 12:54 Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı
Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi 12:35 Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir 12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi 11:40 Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi
Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım 11:16 Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım Kardeşlerin miras kavgasında inanılmaz görüntüler! Ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler 10:49 Kardeşlerin miras kavgasında inanılmaz görüntüler! Ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler

Son Dakika Haberleri
13:19 Ali Erbaş, Yahudilere Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkı veren karara tepki gösterdi: Kararı reddediyorum, Lanetliyorum
13:14 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, yine 'En iyi' futbolcu seçildi
13:05 5'inci kattan düşüp ölen trans bireyin tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu etkisindeydik
13:02 Sultangazi'de bıçağı önce boynuna dayadı, sonra kafedeki kişiyi rehin aldı
12:53 Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı
12:29 Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı
12:27 Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
12:17 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir
12:16 İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması "Makarnacı" tartışmalarını yeniden ortaya çıkardı
11:57 Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak
Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem'in inadı inat! Ocak ayında yolcu Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem'in inadı inat! Ocak ayında yolcu         
13:28
36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, yine 'En iyi' futbolcu seçildi 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, yine 'En iyi' futbolcu seçildi         
13:14
Sultangazi'de bıçağı önce boynuna dayadı, sonra kafedeki kişiyi rehin aldı Sultangazi'de bıçağı önce boynuna dayadı, sonra kafedeki kişiyi rehin aldı         
13:02
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada         
12:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak         
11:57
Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir         
11:26
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak         
10:43
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi         
08:57
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi         
20:00
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı         
16:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 13:33:24. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta'dan Erzurum'a geldi, maske takıp genç kadının çantasını gasp etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement