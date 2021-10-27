Isparta'dan Sagalossos Antik Kente yeni turizm rotası oluşturulacak - Son Dakika

Isparta'dan Sagalossos Antik Kente yeni turizm rotası oluşturulacak

ISPARTA Isparta'nın şehir terası Kirazlıdere'nin düzenlenmesi ve hizmete girmesiyle birlikte Andık Deresi Bezirgan Şelalesi bölgesinde de mesirelik alan düzenleme çalışmaları devam ederken, Andık Deresi ile Gölcük'e ardından da Sagalossos Antik Kente ulaşacak turizm destinasyon alanı oluşturulması için hazırlıklar başladı.

Bu kapsamda Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milli Parklar ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile yürüyüş gruplarından bir ekiple Gölcük-Sagalossos Antik Kenti arasında başta yürüyüş yolu olmak üzere, bisiklet, ATV ve mümkün olursa araçlarla ulaşımın daha rahat hale getirilmesi amacıyla teknik inceleme yürüyüşü gerçekleştirdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve beraberindeki heyet Gölcük, Pilavtepe, Pürenovası rotasını takip ederek yaklaşık 14 kilometrelik yürüyüşle Sagalossos Antik Kentine gitti.

Mevcut rotanın turizme kazandırılması için gerçekleştirilen teknik yürüyüşte, güzergahta yapılabilecek iyileştirmeler ele alındı. Yürüyüş rotası ile yine Sagalossos Antik Kentine bisiklet, ATV ve araçlarla ulaşım ele alındı. Isparta Kirazlıdere'den çıkan bir kişinin yapımı devam eden Andık Deresi Bezirgan Şelalesi arasındaki yolu kullanarak Gölcük'e ve ardından da Sagalossos Antik Kentine ulaşımı ve rotanın turizme kazandırılarak şehrin tanıtımına katkı sunulması amaçlanıyor.

Teknik gezi sonrasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehrin doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtmak, turizm geliri elde etmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. 14 kilometrelik bir yürüyüş yaptıklarını ve rota üzerinde Isparta'dan, Sagalossos'a uzanan doğal güzelliklerden bahseden Başkan Başdeğirmen, "Tüm vatandaşlarımızın görmesi gereken ve yürüyüş yapabilecekleri bir alan. Yolda bazı bozukluklar gördük, onların iyileştirilmesiyle ilgili notlar aldık. İmar Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımızla güzergahlarımızı çizdik, güzel bir yürüyüş yolu hazırlıyoruz. Isparta'dan çıkan bir vatandaşımız buraya gelerek buradaki tarihi görecekler, doğa ile iç içe olacaklar. Vatandaşlarımızın bu güzergahı kullanarak Sagalassos'a gelmelerini öneriyorum. Yolda iyileştirmeler yaptıktan sonra bisikletle ve değişik araçlarla da gelmek mümkün olacak" dedi.

Turizmin en önemli gelir kaynakları arasında yer aldığını belirten Başkan Başdeğirmen, "Turizm öz varlıklarımızla elde ettiğimiz bir gelir. Dışarıdan gelen misafirlerimizi buralara getirerek turizm ile ilgili gelişimi sağlamak lazım. Isparta'mızda da turizm ile ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. 2022 yılında Isparta'ya gelecek yerli, yabancı turistlerle alakalı çok güzel altyapılar hazırlanıyor. Onlarla burayı bağladığımız zaman hepsini bir rota haline getireceğiz" şeklinde konuştu.