Üye Girişi
Isparta'dan Sagalossos Antik Kente yeni turizm rotası oluşturulacak - Son Dakika

Isparta'dan Sagalossos Antik Kente yeni turizm rotası oluşturulacak

27.10.2021 15:50

Isparta'dan Sagalossos Antik Kente yeni turizm rotası oluşturulacakISPARTA Isparta'nın şehir terası Kirazlıdere'nin düzenlenmesi ve hizmete girmesiyle birlikte Andık Deresi Bezirgan Şelalesi bölgesinde de mesirelik alan düzenleme çalışmaları devam ederken, Andık Deresi ile Gölcük'e ardından...

Isparta'dan Sagalossos Antik Kente yeni turizm rotası oluşturulacak

ISPARTA Isparta'nın şehir terası Kirazlıdere'nin düzenlenmesi ve hizmete girmesiyle birlikte Andık Deresi Bezirgan Şelalesi bölgesinde de mesirelik alan düzenleme çalışmaları devam ederken, Andık Deresi ile Gölcük'e ardından da Sagalossos Antik Kente ulaşacak turizm destinasyon alanı oluşturulması için hazırlıklar başladı.

Bu kapsamda Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milli Parklar ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile yürüyüş gruplarından bir ekiple Gölcük-Sagalossos Antik Kenti arasında başta yürüyüş yolu olmak üzere, bisiklet, ATV ve mümkün olursa araçlarla ulaşımın daha rahat hale getirilmesi amacıyla teknik inceleme yürüyüşü gerçekleştirdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve beraberindeki heyet Gölcük, Pilavtepe, Pürenovası rotasını takip ederek yaklaşık 14 kilometrelik yürüyüşle Sagalossos Antik Kentine gitti.

Mevcut rotanın turizme kazandırılması için gerçekleştirilen teknik yürüyüşte, güzergahta yapılabilecek iyileştirmeler ele alındı. Yürüyüş rotası ile yine Sagalossos Antik Kentine bisiklet, ATV ve araçlarla ulaşım ele alındı. Isparta Kirazlıdere'den çıkan bir kişinin yapımı devam eden Andık Deresi Bezirgan Şelalesi arasındaki yolu kullanarak Gölcük'e ve ardından da Sagalossos Antik Kentine ulaşımı ve rotanın turizme kazandırılarak şehrin tanıtımına katkı sunulması amaçlanıyor.

Teknik gezi sonrasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehrin doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtmak, turizm geliri elde etmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. 14 kilometrelik bir yürüyüş yaptıklarını ve rota üzerinde Isparta'dan, Sagalossos'a uzanan doğal güzelliklerden bahseden Başkan Başdeğirmen, "Tüm vatandaşlarımızın görmesi gereken ve yürüyüş yapabilecekleri bir alan. Yolda bazı bozukluklar gördük, onların iyileştirilmesiyle ilgili notlar aldık. İmar Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımızla güzergahlarımızı çizdik, güzel bir yürüyüş yolu hazırlıyoruz. Isparta'dan çıkan bir vatandaşımız buraya gelerek buradaki tarihi görecekler, doğa ile iç içe olacaklar. Vatandaşlarımızın bu güzergahı kullanarak Sagalassos'a gelmelerini öneriyorum. Yolda iyileştirmeler yaptıktan sonra bisikletle ve değişik araçlarla da gelmek mümkün olacak" dedi.

Turizmin en önemli gelir kaynakları arasında yer aldığını belirten Başkan Başdeğirmen, "Turizm öz varlıklarımızla elde ettiğimiz bir gelir. Dışarıdan gelen misafirlerimizi buralara getirerek turizm ile ilgili gelişimi sağlamak lazım. Isparta'mızda da turizm ile ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. 2022 yılında Isparta'ya gelecek yerli, yabancı turistlerle alakalı çok güzel altyapılar hazırlanıyor. Onlarla burayı bağladığımız zaman hepsini bir rota haline getireceğiz" şeklinde konuştu.

Isparta'dan Sagalossos Antik Kente yeni turizm rotası oluşturulacak
Isparta'dan Sagalossos Antik Kente yeni turizm rotası oluşturulacak
Isparta'dan Sagalossos Antik Kente yeni turizm rotası oluşturulacak
Isparta'dan Sagalossos Antik Kente yeni turizm rotası oluşturulacak

Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Gölcük, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'dan Sagalossos Antik Kente yeni turizm rotası oluşturulacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fren yerine gaza basınca eczane camına çarptı! İşletmeci ucuz kurtuldu 16:55 Fren yerine gaza basınca eczane camına çarptı! İşletmeci ucuz kurtuldu Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak 16:49 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak İngiltere'deki iğneli saldırgan tehlikesi sonrası kadınlara 16:22 İngiltere'deki iğneli saldırgan tehlikesi sonrası kadınlara "Evde kalın" çağrısı yapıldı
Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? 16:00 Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti 15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim 15:04 İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, 14:23 Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı 13:54 Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:50 Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
16:48 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak
16:47 İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi
16:34 40 yıllık eşini 500 lira nafaka istediği için 12 yerinden bıçakladı
16:15 Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmede yer alan madde hoşlarına gitmedi
16:00 Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi
15:39 Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde anlaşma sağladı
15:39 Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti
15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti
15:27 Sergen Yalçın, sürekli Fatih Terim'le kıyaslanmasına noktayı koydu: Onunla yarışmak zor
Devlet kanalında çalışan güzel spiker canlı yayında büyük skandala imza attı! Hemen kovuldu Devlet kanalında çalışan güzel spiker canlı yayında büyük skandala imza attı! Hemen kovuldu         
16:57
Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu         
16:51
İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi         
16:47
Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi         
16:00
Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti         
15:39
Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor         
15:04
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı         
13:52
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak         
12:17
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 17:11:39. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta'dan Sagalossos Antik Kente yeni turizm rotası oluşturulacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement