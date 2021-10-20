Üye Girişi
İspat Cami Mahalle Muhtarlığı mahalledeki yeni binasına kavuştu - Son Dakika

İspat Cami Mahalle Muhtarlığı mahalledeki yeni binasına kavuştu

20.10.2021 09:19
İspat Cami Mahalle Muhtarlığı mahalledeki yeni binasına kavuştu

Keşan Belediyesi'nin "Mahalle Muhtarlıkları mahallelerine yakışır" sloganı ile muhtarlık binalarının mahallerine taşınması projesinin ilki olarak İspat Cami Mahalle Muhtarlığı'nın Kurtuluş İlkokulu yanında tamamlanan muhtarlık binasının açılışı 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı, Bülent Günsal ile siyasi parti temsilcileri, Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kemik, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu'nun ardından mahalle halkı adına konuşan Yaşar Kavlak, mahalle muhtarlık binasının mahalleye taşınması nedeniyle Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

Kavlak'tan sonra konuşan İspat Cami Mahalle Muhtarı Mustafa Özkul da Mustafa Helvacıoğlu ile muhtarlık binalarının mahallelerinde olmasının daha iyi olacağı şeklinde görüş birliğine vardıklarını ve bunun üzerine Keşan Belediyesi'nin çalışmalara başladığını ve ilk olarak İspat Cami Mahalle Muhtarlığı binasını tamamlayarak bugün de Muhtarlar Günü'nde hizmete açtığını belirterek bu çalışma nedeniyle başta Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu olarak emeği geçen tüm belediye personelineteşekkür etti.

Özkul'dan sonra konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da şunları söyledi. "Kıymetli muhtarlarım;değerli hemşehrilerim; muhtarlık müessesesi; demokrasimizin, yönetim sistemimizin, kültürümüzün ve toplumsal yaşamımızınen önemli yapı taşlarından biridir. 24 saat görevi başında bulunan muhtarlarımız,hizmetlerinin hatırlanması, sorunlarının konuşulması vesorunlarına çözüm üretilmesi düşüncesiyle bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Keşan belediyesi olarak bizde "muhtarlık binası mahallesine yakışır" sloganıylaçarşı merkezde bulunan3 mahalle muhtarımızın mahallelerine taşınması için girişimlerimizi başlatmıştık. Bugün Keşan'ımızın en büyük Mahallesi'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor ve muhtarlık binamızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Muhtarlıklarımız; mahallelerimizde hizmete sunduğumuz muhtarlık binalarıyla birlikte daha da kurumsal bir kimlik kazanmış olacak vatandaşlarımız ilebire bir görüşme vesorunlarını tespit etme imkanlarına sahip olan muhtarlarımız, bu sorunları ve talepleri yerel yönetimler olarak bizlere ulaştırma görevi de görmektedirler. Keşan belediyesi olarak muhtarlarımızın taşıdığı sorumluluk veönemin bilincinde olarak hareket ediyoruz.Muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. 11 mahallemizi 'bütün şehir eşit hizmet' anlayışıyla kucaklıyoruz.'İnsana hizmet ve hürmet eden belediyecilik' anlayışından zerre miskal ödün vermeden birçok muhtarımızın tecrübesinden de istifade ederek varolan sıkıntıları ve sorunları en hızlı, etkin, verimlilik, tasarruf anlayışı içerisinde hizmete dönüştürerek yolumuza devam ediyoruz.

Amacımız rıza kazanmak, amacımız hakça adaletle paylaşıp rızayı 11 mahallemizin tümüne yayacak çalışmalar yapmak. teccrübeli muhtarlarımızın tecrübesiyle, heyecanı olan muhtarlarımızın heyecanı ile 11 mahallemize hizmet ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle vatandaşlarımızahizmet sunmak hususundaemeğini esirgemeyen,bizlerle mahallelerin gelişimi ve değişimi hususunda çözüm ortaklığı yapan, devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten başta 11 mahallemizin kıymetli muhtarları olmak üzere tüm muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Helvacıoğlu'nun konuşmasının ardından Keşan Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösterisini sundu.

Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından mahalle ve köylerde hizmet yapan ve hayatını kaybeden tüm muhtarlar için Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından dua okundu.

Duaların ardından İspat Cami Mahalle Muhtarlığı binası Kaymakam Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İspat Cami Mahalle Muhtarı Mustafa Özkul ve tüm konuk muhtarlar ve misafirler tarafından açılış kurdelası kesilerek hizmete açıldı.

Konuklara kurulan Yöresel Pazar'dan ikramda bulunulması ile açılış sona erdi.

Muhtarlar Günü, Muhtarlık, Keşan, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İspat Cami Mahalle Muhtarlığı mahalledeki yeni binasına kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mbappe, Messi'nin penaltı kullanmasına izin vermeyerek bir gecede nefret edilen adam olmayı başardı 09:09 Mbappe, Messi'nin penaltı kullanmasına izin vermeyerek bir gecede nefret edilen adam olmayı başardı Dört odacıklı midesiyle bilimin incelediği vahşi sika geyiği, Çin'de köpekten kaçarken görüldü 08:41 Dört odacıklı midesiyle bilimin incelediği vahşi sika geyiği, Çin'de köpekten kaçarken görüldü Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den korkutan korona açıklaması: Test yaptığımız her 100 kişiden 20'si pozitif çıkıyor 08:24 Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den korkutan korona açıklaması: Test yaptığımız her 100 kişiden 20'si pozitif çıkıyor
Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisini reddettiği ortaya çıktı 07:53 Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisini reddettiği ortaya çıktı Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar 07:46 Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim 01:02 Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim
58 milyon euro yatırım yapılan Türkiye'nin ilk yerli şanzımanı tanıtıldı 23:14 58 milyon euro yatırım yapılan Türkiye'nin ilk yerli şanzımanı tanıtıldı Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü 20:11 Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü

Son Dakika Haberleri
09:09 Son dakika! Şam'da askeri otobüse bombalı saldırı: 13 kişi öldü 3 kişi yaralandı
09:09 Mbappe, Messi'nin penaltı kullanmasına izin vermeyerek bir gecede nefret edilen adam olmayı başardı
09:00 Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez
08:53 Sürücü, çarptığı tıra saplanarak 500 metre sürüklendi
08:36 Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlandı! Asya ve Aras yakınlaşıyor
08:23 Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den korkutan korona açıklaması: Test yaptığımız her 100 kişiden 20'si pozitif çıkıyor
07:52 Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisini reddettiği ortaya çıktı
07:47 Karı koca mücadelesi Hollywood filmlerini aratmadı! Biri casus programı kurdu diğeri gizli kamera ile izledi
07:45 Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar
07:35 KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti
Son dakika! Şam'da askeri otobüse bombalı saldırı: 13 kişi öldü 3 kişi yaralandı Son dakika! Şam'da askeri otobüse bombalı saldırı: 13 kişi öldü 3 kişi yaralandı         
09:10
Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez         
09:00
Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlandı! Asya ve Aras yakınlaşıyor Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlandı! Asya ve Aras yakınlaşıyor         
08:36
Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun da yer aldığı sergiye tepki: Hafıza Odası'nda Aybüke öğretmen de var mıydı? Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun da yer aldığı sergiye tepki: Hafıza Odası'nda Aybüke öğretmen de var mıydı?         
08:19
Karı koca mücadelesi Hollywood filmlerini aratmadı! Biri casus programı kurdu diğeri gizli kamera ile izledi Karı koca mücadelesi Hollywood filmlerini aratmadı! Biri casus programı kurdu diğeri gizli kamera ile izledi         
07:48
KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti         
07:35
Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş protesto: Bizim için futbol bitmiştir Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş protesto: Bizim için futbol bitmiştir         
00:41
Burcu Biricik, şalvar giyip tülbent taktı! Makyajsız hali dikkat çekti Burcu Biricik, şalvar giyip tülbent taktı! Makyajsız hali dikkat çekti         
22:57
Almanya'da rekor kıran akaryakıt fiyatları, sürücüleri komşu ülkeye yönlendiriyor Almanya'da rekor kıran akaryakıt fiyatları, sürücüleri komşu ülkeye yönlendiriyor         
19:14
Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak         
18:20
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz         
17:11
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
"Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı         
16:02
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi         
14:07
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 09:25:16. #1.12#
SON DAKİKA: İspat Cami Mahalle Muhtarlığı mahalledeki yeni binasına kavuştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement