İsrail, 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör listesine aldı - Son Dakika

İsrail hükümeti, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne (FHKC) bağlı olduğunu iddia ettiği 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör örgütleri listesine aldığını duyurdu.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Adalet Bakanlığı, Zamir Esirleri Koruma Kurumu, İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak, Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi, Samidun Filistinli Esirleri Savunma Şebekesi, Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği ve Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketi'nin Filistin Şubesi'ni illegal ilan etti.

Haberde, bu kuruluşların İsrail hükümetince terör örgütü olarak nitelendirilen FHKC'nin sivil toplum alanındaki uzantıları olduğu iddiasıyla illegal ilan edildiğine vurgu yapılarak, söz konusu kararın terörle mücadele yasası gereğince alındığı kaydedildi.

Söz konusu kurumlar, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivil toplum alanında geniş bir etkiye sahip olan önemli kuruluşlar arasında yer alıyor.

İsrail tarafından terör örgütleri listesinde yer alan FHKC, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesinde yer alan Fetih Hareketi'nden sonra ikinci büyük örgüt konumunda bulunuyor.

Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği'nin Batı Şeria'daki genel merkezi temmuz ayında İsrail güçlerince düzenlenen baskın sonrası 6 aylığına kapatılmıştı.

Filistin yönetiminden kınama

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal devletinin makamlarının, Filistin sivil toplumuna ve kurumlarına yönelik çılgınca saldırısı, özellikle de önde gelen altı insan hakları örgütünü ve sivil toplum örgütünü terörist ilan etme kararını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu kararın düşmanca olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "işgalin ve onun araçlarının" Filistinli sivil toplum örgütlerine ve üst düzey insan hakları savunucusu kurumlarına karşı sistematik utanç verici bir kampanya yürüttüğü vurgulandı.