İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait onlarca dükkanı yıktı - Son Dakika

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait onlarca dükkanı yıktı, Yahudi yerleşimciler de çok sayıda zeytin ağacını kesti.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Er-Ram beldesinde "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla onlarca dükkanı yıktı.

Açıklamada Ram beldesindeki yıkımlar, "işgal güçlerinin Filistin halkı aleyhindeki suç siciline eklenen yeni bir katliam" şeklinde değerlendirildi.

Valilik, "İsrail'in bir yandan Kudüs'te faaliyet gösteren Filistinli kurumların, 'C' bölgesinde ticari kuruluşlara ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması ve inşaat için ruhsat verilmesi konusundaki görevlerini yerine getirmesini engellerken diğer yandan da güvenlik güçlerinin onlarca ailenin geçimine destek olan ticari yapıları ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığına" dikkati çekti.

İsrail'in, Kudüs çevresinde yerleşim birimleri arasında bir koridor oluşturmak için buraları birbirine bağlayan yolları genişleterek "sömürge" operasyonlarını kolaylaştırmayı hedeflediği ifade edildi.

Valilik açıklamasında, yıkılan dükkan sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde ise 30 ticari işletme ile İsrail askeri kontrol noktası Kalendiya'nın yakınlarındaki bir benzin istasyonunun yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bedevi ailelerin çadırları söküldü, onlarca zeytin ağacı kesildi

Ramallah'ın doğusundaki El-Mugayyir Köyü Yerel Konsey Başkanı Emin Ebu Ulya, köylerinin kuzeybatısında yer alan "Adi Ad" Yahudi yerleşim birimindeki yerleşimcilerin, Bab el-Harice bölgesinde onlarca zeytin ağacını kestiğini ifade etti.

Ebu Ulya, "Bölgede 264 zeytin ağacı bulunuyordu. Geçen sene bu ağaçların bir kısmını kestiler, bu sene de kalanları kestiler." dedi.

İsrail güçlerinin ayrıca El-Kabun bölgesindeki Filistinli bedevilere ait 6 çadırı söktüğünü aktaran Ebu Ulya, Ramallah'n doğusundaki kırsal bölgelerde yaşayan onlarca bedevi ailenin yerlerinden edilmeye çalışıldığını ve Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi amacıyla türlü baskılara maruz kaldığını dile getirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa eden İsrail, söz konusu bölgelerde ikamet eden Filistinlilere çeşitli zorluklar çıkarıyor.

İsrail yönetimi, Batı Şeria'nın "C Bölgesi" ile Doğu Kudüs'te "imar izni" olmadığı gerekçesiyle Filistinlilere ait evleri zaman zaman zorla yıkıyor.

Filistinlilerin ise "imar izni" almak için bazen yıllarca beklemeleri gerekiyor.

Filistinli sivil toplum kuruluşu "Toprak Araştırmalar Merkezi"nin ekim ayı başında yayımladığı raporunda, İsrail'in, işgalin başladığı tarih olan 1967'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 11 bin 900 evi yıktığı, 73 bin kişiyi ise yerinden ettiği belirtilmişti.