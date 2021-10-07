İsrail'de 2 bin 500'den fazla stajyer doktor çalışma saatleri nedeniyle istifa etti - Son Dakika

İsrail basınında yer alan haberlere göre, 2 bin 590 stajyer doktor, istifa dilekçesini Tel Aviv Bölge Sağlık Ofisine gönderdi.

İsrail 'de 2 bin 590 stajyer doktor uzun çalışma saatleri sebebiyle işten ayrılma kararı aldı.

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