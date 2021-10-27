İsrail'den, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için bin 804 konut inşasına nihai onay - Son Dakika

İsrail hükümeti, ABD'nin tepkilerine rağmen işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için yaklaşık 3 bin konut inşa etme planında geri adım atmayarak, bin 804 konut için nihai onay verildiğini ve bin 326 konutun daha planlama sürecinin bir sonraki aşamasına geçtiğini duyurdu.

İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 2 ay önce yaklaşık 3 bin konut inşası projesini sunmuş, fakat proje Mülki İdare tarafından durdurulmuştu. Filistinlilerin ve ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin tepkisini çeken projeye ilişkin dün ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yeni yerleşim yerleri inşa etme planlarından "derin endişe" duyduğunu açıklamıştı. Son açıklamaların ardından bugün İsrail hükümetinden, konut projesine nihai onay geldi. İsrail Savunma Bakanlığı Yüksek Planlama Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için bin 804 konut inşasına nihai onay verildiği ve bin 326 konutun daha planlama sürecinin bir sonraki aşamasına geçtiği kaydedildi.

Karar, gerginliğin artmasına neden olabilir

Yeni konut inşaatın onaylanmasının ardından İsrail basınında yer alan haberlerde, kararın ABD ve Avrupa ile gerginliğin artmasına neden olacağı, Filistinlilerin duruma tepki göstereceği ve İsrail'in, milliyetçiler ve merkezciler ile yerleşimlere karşı çıkan partilerinden oluşan kırılgan hükümet koalisyonunu test edeceği belirtildi. İsrail İşçi Partisi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, İsrail hükümetinin konut kararı "sorumsuzca" olarak nitelendirilerek, "Sorumsuzca, koordinasyon olmadan ve hazırlıksız olarak uluslararası sonuçları olan politika açıklamaları yapanlar ve Yahudiye ile Samarya bölgesinde yaklaşık 3 bin konut inşaatına onay verenler, bunu nasıl ifade edebiliriz ki? Onlar İsrail'in eski Başbakanı İzak Rabin değil" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price dün düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Batı Şeria'da da dahil olmak üzere yeni yerleşim yerleri inşa etme planlarından "derin endişe" duyduğunu belirtmişti. Price, "Gerginliği düşürme ve sükuneti sağlama çabalarıyla tamamen tutarsız olan ve iki devletli çözüm umutlarını zedeleyen yerleşim yerlerinin genişletilmesine şiddetle karşı çıkıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. - BATI ŞERİA