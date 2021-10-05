İsrail güçleri biri gazeteci 8 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Batı Şeria'da gözaltına alınanlar arasında Filistinli gazeteci Radi Karama'nın da olduğu aktarıldı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs 'te biri gazeteci 8 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

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