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İsrail güçleri ikisi çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail güçleri ikisi çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldı

06.10.2021 13:50
İsrail güçleri ikisi çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldı, System.String[]

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ikisi çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ikisi çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

Baskınlarda Batı Şeria'da 10, Doğu Kudüs'te de 10 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Batı Şeria'da gözaltına alınanlar arasında 13 ve 16 yaşlarında iki Filistinli çocuğun da olduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Doğu Kudüs, Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri ikisi çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika


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