İsrail güçleri, Kudüs'te bulunan Yusufiye Mezarlığındaki yıkıma yeniden başladı - Son Dakika

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Müslüman Yusufiye Mezarlığında yıkım çalışmalarına yeniden başladı.

İsrail, park yapmak amacıyla işgal altındaki Kudüs'te yer alan ve Mescid-i Aksa'nın bitişiğinde bulunan Müslüman Yusufiye Mezarlığında yıkım çalışmalarına yeniden başladı. İsrail mahkemesinin kararı sonrası İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, bu sabah İsrail güçleri koruması eşliğinde iş makineleriyle Yusufiye Mezarlığına geldi. Ekipler Filistinli, Iraklı ve Ürdünlülerin bulunduğu mezarları tahrip etti. İsrail güçleri, ekiplerin yıkım çalışmalarını durdurmaya çalışan Filistinlilere de müdahale etti.

İsrail mahkemesi, geçtiğimiz hafta Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı İslami Kabristanların Korunması Komitesi'nin Yusufiye Mezarlığı'ndaki yıkımın durdurulması amacıyla yaptığı başvuruyu reddetmişti.

(Hamad Alnajjar/İHA)