İsrail güçleri Mevlit Kandili'ni kutlayan Filistinlilere saldırdı: 49 yaralı - Son Dakika

İsrail güçlerinin Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı'nda Mevlit Kandili'ni kutlayan Filistinlilere müdahalesi sonucu 49 kişi yaralandı.

İsrail güçleri, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili'ni kutlamak için işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere müdahale etti. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere hiçbir gerekçe göstermeden göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile saldırdığını belirtti. İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 49 kişinin yaralandığı ve yaralılardan 2'sinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin çıkan olaylarda 4 Filistinliyi de gözaltına aldığını ifade etti.

(Hamad Alnajjar/İHA)