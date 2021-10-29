İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da protesto düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 9 kişi yaralandı - Son Dakika

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimini protesto eden Filistinli göstericilere müdahalesinde 9 Filistinli plastik mermi ile yaralandı, onlarca kişi atılan gazdan olumsuz etkilendi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta ve Beyt Decin beldeleri ile Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kaddum beldesinde Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protestolar düzenlendi.

İsrail güçleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı yetkilisi Ahmed Cibril, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Beyta ve Beyt Decin beldelerinde eylem yapan göstericilere müdahalesinde 7 kişinin plastik mermi ile yaralandığını, 50'ye yakın kişinin gazdan olumsuz etkilendiğini belirtti.

Cibril, ayrıca Beyt Decin'de İsrail askerlerinin müdahalesinde Filistin Kızılayı'na ait bir ambulansın plastik mermi ile zarar gördüğünü ifade etti.

Öte yandan Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kaddum beldesi de benzer protestolara sahne olurken, İsrail güçlerinin eylemcilere plastik mermi ile müdahalesinde 2 kişi yaralandı, onlarca kişi de gazdan etkilendi. Yaralılara olay yerinde müdahale edildi.

Batı Şeria'nın çeşitli beldelerinde her hafta İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa planları için Filistinlilere ait arazilere el koyması protesto ediliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.