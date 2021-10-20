İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi - Son Dakika

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İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların resimlerinin taşıması
Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris ile röportaj
Göstericilerin slogan atması RAMALLAH - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenlendi. Gösteriye katılan Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
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