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İsrail hapishanelerindeki İslami Cihad Hareketi mensubu 250 tutuklu açlık grevine başladı - Son Dakika

İsrail hapishanelerindeki İslami Cihad Hareketi mensubu 250 tutuklu açlık grevine başladı

13.10.2021 16:36

İsrail hapishanelerindeki İslami Cihad Hareketi mensubu 250 tutuklu, kendilerine yönelik uygulanan cezai işlemlerin sürmesine tepki olarak süresiz açlık grevine başladı.

İsrail hapishanelerindeki İslami Cihad Hareketi mensubu 250 tutuklu, kendilerine yönelik uygulanan cezai işlemlerin sürmesine tepki olarak süresiz açlık grevine başladı.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların haklarını savunmak için protesto kararı aldığını belirtti.

Faris, 6 Eylül'de Gilboa Hapishanesi'nden gerçekleştirilen firarın ardından İsrail'in kendilerine uyguladığı cezai işlemleri protesto etmek için İslami Cihad Hareketi mensubu 250 tutuklunun süresiz açlık grevine başladığını söyledi.

İsrail Hapishaneler İdaresinin söz konusu tutukluları tecrit ettiğini ve ayrı koğuşlara yerleştirdiğini kaydeden Faris, mahkumların İdare'nin bu uygulamasını reddettiğini dile getirdi.

Faris, söz konusu 250 tutukludan 100'ünün bir hafta sonra açlık greviyle beraber su orucuna da başlama kararı aldığını ifade etti.

Gilboa Hapishanesi'nden firar eden İslami Cihad mensupları ayrı hücrelere konulmuş ve haklarında cezai işlemler uygulanmıştı.

Firari tutukluların hepsi yakalanmıştı

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

?Hapisten kaçan Fetih Hareketinin silahlı kanadı El- Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile Filistin İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah Arıda 10-11 Eylül tarihlerinde İsrail güçlerince yakalanmıştı.

Eyhem Fuad Kemamci ile Munadil Yakub Nufeyat'ın da 19 Eylül'de İsrail güçlerince yakalanmasıyla firari tutuklu kalmamıştı.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül 2021 itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.

İsrail hapishanelerindeki İslami Cihad Hareketi mensubu 250 tutuklu açlık grevine başladı
İsrail hapishanelerindeki İslami Cihad Hareketi mensubu 250 tutuklu açlık grevine başladı
İsrail hapishanelerindeki İslami Cihad Hareketi mensubu 250 tutuklu açlık grevine başladı
İsrail hapishanelerindeki İslami Cihad Hareketi mensubu 250 tutuklu açlık grevine başladı

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail hapishanelerindeki İslami Cihad Hareketi mensubu 250 tutuklu açlık grevine başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail hapishanelerindeki İslami Cihad Hareketi mensubu 250 tutuklu açlık grevine başladı - Son Dakika
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