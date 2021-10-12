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İsrail hapishanelerindeki İslami Cihad mensubu Filistinliler açlık grevi başlatıyor - Son Dakika

İsrail hapishanelerindeki İslami Cihad mensubu Filistinliler açlık grevi başlatıyor

12.10.2021 14:43
İsrail hapishanelerindeki İslami Cihad mensubu Filistinliler açlık grevi başlatıyor

İsrail hapishanelerindeki İslami Cihad Hareketi mensubu Filistinliler, 6 Eylül'de Gilboa Hapishanesi'nden gerçekleştirilen firarın ardından Hareket mensupları hakkında uygulanan cezai işlemlerin sürmesine tepki olarak yarın açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.

İsrail hapishanelerindeki İslami Cihad Hareketi mensubu Filistinliler, 6 Eylül'de Gilboa Hapishanesi'nden gerçekleştirilen firarın ardından Hareket mensupları hakkında uygulanan cezai işlemlerin sürmesine tepki olarak yarın açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.

Filistin Esirler Heyetinden yapılan açıklamada, süresiz açlık grevine girecek İslami Cihad Hareketi mensubu sayısının yaklaşık 400 olduğu belirtildi.

Açlık grevinin, tüm Filistinli grupların ortaklığında yürütülen ve İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin durumunu araştıran Ulusal Acil Durum Komitesinin ilan ettiği direniş programına uygun olarak başlatılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Filistinli tutukluların taleplerini içeren ve grev kararını bildiren bir mektubun cezaevi yönetimine teslim edileceği kaydedildi.

Gilboa Hapishanesi'nden firar eden İslami Cihad mensupları ayrı hücrelere konulmuş ve haklarında cezai işlemler uygulanmıştı.

Firari tutukluların hepsi yakalanmıştı

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

?Hapisten kaçan Fetih Hareketinin silahlı kanadı El- Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile Filistin İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah Arıda 10-11 Eylül tarihlerinde İsrail güçlerince yakalanmıştı.

Eyhem Fuad Kemamci ile Munadil Yakub Nufeyat'ın da 19 Eylül'de İsrail güçlerince yakalanmasıyla firari tutuklu kalmamıştı.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül 2021 itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.

Filistin, İsrail, Eylül, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail hapishanelerindeki İslami Cihad mensubu Filistinliler açlık grevi başlatıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail hapishanelerindeki İslami Cihad mensubu Filistinliler açlık grevi başlatıyor - Son Dakika
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