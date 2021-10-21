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İsrail hapishanesinden çıkan Filistinli anne 6 yıl sonra çocuklarına kavuştu - Son Dakika

İsrail hapishanesinden çıkan Filistinli anne 6 yıl sonra çocuklarına kavuştu

21.10.2021 23:10

İsrail tarafından 2015'te tutuklandığında en küçüğü 8 aylık olan 7 evladını geride bırakan Filistinli Nesrin Ebu Kumeyl, 6 yıl sonra çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

İsrail tarafından 2015'te tutuklandığında en küçüğü 8 aylık olan 7 evladını geride bırakan Filistinli Nesrin Ebu Kumeyl, 6 yıl sonra çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

İsrail hapishanesinden pazar günü serbest bırakılan ancak ailesinin yaşadığı Gazze'ye geçişine dün izin verilen Ebu Kumeyl, 6 yıldır uzak kaldığı ailesine kavuştu.

Filistinli kadın Gazze'de tebrik için kurulan kabul çadırında çocukları ile birlikte kendisini ziyaret edenleri karşıladı.

Ebu Kumeyl, henüz 8 aylıkken ayrılmak zorunda kaldığı 7 yaşındaki oğlu Ahmed'e ise ayrı ilgi gösterdi.

"Hala çocuklarıma kavuştuğuma inanamıyorum"

AA muhabirine konuşan Ebu Kumeyl, 6 yıllık ayrılıktan sonra çocuklarıyla ilk gecesinde hissettiklerini şöyle anlattı:

"Odalarındayken uyumadım, çocuklarımla evimde miyim diye rüya görüp görmediğimi anlamaya çalıştım. Hala çocuklarıma kavuştuğuma inanamıyorum. Her saniye onları kontrol ediyor ve kalabalığa rağmen yanımda olmalarını istiyorum."

İsrail'in Gazze'ye gelişini 3 gün geciktirdiğini söyleyen Ebu Kumeyl, "Bu sırada çocuklarımla telefonla konuşmak o anlık acımı hafifletti." dedi.

"Çocuklarıma hasretimden her gün binlerce kez öldüm"

Ebu Kumeyl, bir annenin çocuklarından bu kadar uzun süre ayrı kalmasının çok zor olduğunu belirterek, "Hapishanede çocuklarıma hasretimden her gün binlerce kez öldüm. Bir annenin neşesi, çocukları gözünün önünde büyürken onları izlemek ve gelişimlerinin her aşamasını takip etmektir." diye konuştu.

Çocuklarıyla ilk sabahını erken kalkarak değerlendirmeye çalıştığını aktaran Filistinli anne, şunları söyledi:

"Yorgunluk ve halsizliğe rağmen yeniden doğmuş gibiyim. Sabah saatlerinden itibaren çocuklarımı izledim. Kahvaltıyı erken yaptık ve bu hayatımın en güzel kahvaltısıydı. Etrafımdaki herkes 6 yıllık bir üzüntüden sonra gülüyordu."

Kardeşlerinin "küçük annesi" oldu

Annesi hapisteyken kardeşleriyle ilgilenen 17 yaşındaki Amira, 6 yıllık dönemde kardeşlerinin "küçük annesi" olduğunu ve onlarla özel bir ilişki kurduğunu ifade etti.

"Annem tutuklandığında henüz 11 yaşındaydım. Benim yaşımdaki bir kız için, emzirme, sağlık takibi gibi annenin yapacağı şeylere ihtiyacı olan bir bebeğe bakmaya çalışmak çok yorucuydu." diyen Amira, bu süreci babası ve kardeşlerinin yardımı ile yürüttüğünü belirtti.

Filistinli genç, "Yaşadığım tüm yoksunluk ve kayıp anlarını telafi etmek için her zaman annemi bekledim." diye konuştu.

Gazze'ye gelin geldi, Hayfa ziyaretinde gözaltına alındı

Hayfa kenti doğumlu Filistinli Ebu Kumeyl, Gazze'ye gelin olarak geldikten sonra burada yaşamaya başladı.

Ebu Kumeyl, 18 Ekim 2015'te Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçerken İsrail güçlerince gözaltına alındı.

İsrail makamları, Filistinli kadını "ailesini ziyaret ettiği 2014 yılında casusluk amacıyla Hayfa Limanı'nın fotoğraflarını çektiği" gibi birtakım suçlamalarla 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ebu Kumeyl'in Firas (19), Faris (18), Amira (17), Melek (15), Dalya (13), Nadin (9), Ahmed (7) adlı 7 çocuğu bulunuyor.

İsrail hapishanesinden çıkan Filistinli anne 6 yıl sonra çocuklarına kavuştu
İsrail hapishanesinden çıkan Filistinli anne 6 yıl sonra çocuklarına kavuştu
İsrail hapishanesinden çıkan Filistinli anne 6 yıl sonra çocuklarına kavuştu
İsrail hapishanesinden çıkan Filistinli anne 6 yıl sonra çocuklarına kavuştu
İsrail hapishanesinden çıkan Filistinli anne 6 yıl sonra çocuklarına kavuştu

İsrail, Pazar, Gazze, Rüya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail hapishanesinden çıkan Filistinli anne 6 yıl sonra çocuklarına kavuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail hapishanesinden çıkan Filistinli anne 6 yıl sonra çocuklarına kavuştu - Son Dakika
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