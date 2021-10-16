İsrail'in Afrika Birliği gözlemciliği kararı, şubattaki liderler zirvesinde ele alınacak - Son Dakika

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye kabul edilmesi konusunun, birliğin şubat ayında yapılacak liderler zirvesine ele alınacağını duyurdu.

Afrika Birliği Yürütme Konseyinin, 14-15 Ekim'deki toplantılarının ardından yerel basına açıklama yapan Lamamra, Afrika Birliği Komisyonunun, 22 Temmuz'da İsrail'in gözlemci üyeliğini kabul etmesiyle ilgili konuştu.

Lamamra, Afrika Birliği Yürütme Konseyinin, Cezayir ve Nijerya'nın konunun şubat zirvesine ertelenmesi teklifini değerlendirdiğini ve Afrika ülkeleri dışişleri bakanlarının da bunu kabul ettiğini belirtti.

Cezayir Dışişleri Bakanı, şubat ayındaki liderler zirvesinin, tarihine yakışır bir Afrika için yeni bir başlangıç olmasını ve ileride düzeltilmesi mümkün olmayan bir bölünmenin desteklenmemesini umduklarını kaydetti.

İsrail'in gözlemci üye kabul edilmesi

Afrika Birliği Komisyonu, 22 Temmuz'da İsrail'in gözlemci üyeliğini kabul etti.

Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Mısır, Cezayir, Komor Adası, Tunus, Cibuti, Moritanya ve Libya gibi ülkeler karara itiraz ettiklerini duyurdu.

İsrail, Afrika Birliği Örgütü'nün (OAU) 2002'de yeniden yapılandırılarak Afrika Birliği'ne (AfB) dönüştükten sonra gözlemci üyeliğini kaybetmişti.

Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümü destekleyen Afrika Birliği, şimdiye kadar İsrail'in gözlemci üye olma çabalarını tüm girişimlere rağmen reddetmişti.

Komisyonun aldığı karara karşı çıkan devletlerin bir sonraki liderler zirvesinde konuyu gündeme taşıyarak, karardan geri adım atılmasına çalışacağı tahmin ediliyordu.