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İsrail ordusu Filistinli bir kadını saatlerce bebeğinden ayırdı - Son Dakika

İsrail ordusu Filistinli bir kadını saatlerce bebeğinden ayırdı

19.10.2021 00:11
İsrail ordusu Filistinli bir kadını saatlerce bebeğinden ayırdı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da, alıkoyduğu Filistinli kadını saatlerce bebeğinden ayırdığı belirtildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da, alıkoyduğu Filistinli kadını saatlerce bebeğinden ayırdığı belirtildi.

Filistinli aktivist Arif Derağime, AA muhabirine, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine bağlı Hallet Makhul bölgesinde 40 yaşındaki Filistinli Naciye Abdullah Bişarat'ı alıkoyduğunu aktardı.

İsrail askerlerinin Bişarat'ı iki buçuk aylık bebeğinden saatlerce ayırdığını ifade eden Derağime, annenin bebeğini emzirmesinin de engellendiği bilgisini verdi.

Derağime, Bişarat'ın İsrail askerleri tarafından alıkonulmasına ilişkin "Yahudi yerleşimcinin İsrail polisine evinin caddeden 100 metre uzakta olmasına rağmen, (Bişarat'ın) arabasına taş attığını iddia etmesi üzerine gözaltına alındı." dedi.

İsrail yönetimi ile Filistin arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Filistinli bir kadını saatlerce bebeğinden ayırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusu Filistinli bir kadını saatlerce bebeğinden ayırdı - Son Dakika
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