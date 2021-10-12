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İsrail parlamentosunda "yerleşimci şiddeti" tartışması - Son Dakika

İsrail parlamentosunda "yerleşimci şiddeti" tartışması

12.10.2021 17:52
İsrail parlamentosunda

İsrail parlamentosu üyesi milletvekilleri, ordu güçleri ve polisin, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik şiddetine göz yumduğunu belirtti.

İsrail parlamentosu üyesi milletvekilleri, ordu güçleri ve polisin, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik şiddetine göz yumduğunu belirtti.

İsrail parlamentosunun Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'nin oturumunda sağ ve sol partilerden milletvekilleri arasında sıcak tartışmalar yaşandı.

Sol blokta yer alan Meretz Partisi'nden Gabi Lasky, oturumda yaptığı konuşmada, "Elimizde, bir yerleşimcinin, askerden silahını alıp Filistinlilere ateş açtığını gösteren fotoğraflar var. İsrail ordusu kim olduğunu biliyor ancak bilgi vermiyor." dedi.

"Yerleşimcilerin dokunulmazlığı var, sorunun temeli bu"

Birçok olayda askerlerin hazır bulunduğunu ancak yerleşimcilerin yasaların yerine getirilmesinden korkmadığını belirten Lasky, "Bunların hepsi siyasetin bir parçası. Yerleşimciler ve Filistinliler arasında yaşanan şiddet olaylarında sadece Filistinliler tutuklanıyor. Yerleşimcilerin dokunulmazlığı var, sorunun temeli bu." diye konuştu.

Yine Meretz Partisi'nden Michal Rozin de "Emniyet güçlerinin kayıtlarına göre, 2021 yılının ilk yarısında Yahudi yerleşimciler tarafından 416 şiddet olayı yaşandı. İsrail polisi ve ordusu, göz yumuyor. İsrail devletinin yüzü bu mu?" ifadelerini kullandı.

Meretz Partisi Milletvekili Mossi Raz, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde Filistinlilere son saldırısını hatırlatarak, "Saldırı sırasında olay yerinde İsrail askerleri bulunmasına rağmen, Filistinlilere adalet istiyorlarsa şikayetlerini bir yerleşim biriminde bulunan polis merkezine iletmeleri söylendi." şeklinde konuştu.

Raz, Filistinlilerin, Batı Şeria'daki yerleşim birimlerine giremediğine işaret etti.

"İşgal, başlı başına bir şiddet eylemi"

Ortak Arap Listesi'nden Ahmed es-Sadi de işgalin "siyasi bir mesele ve başlı başına bir şiddet eylemi" olduğunu söyledi.

Ortak Arap Listesi'nden Ofer Cassif de "Odadaki fil işgaldir. Buradaki tüm kötülüklerin başı budur. Failleri, ordu, polis ve yerleşimcilerdir. Birbirleriyle işbirliği içinde çalışıyorlar." dedi.

"Asıl sorun, şiddetin devam etmesine izin veren sistemdir"

İsrailli "Sessizliği Kırmak" (Shovrim Shtika) adlı insan hakları örgütü müdürü Avner Gvaryahu da yerleşimci şiddetinin arkasındaki sorunun siyasi düzeyden kaynaklandığını belirtti.

Gvaryahu, "Yerleşimci şiddetine birçok örnek gösterebiliriz. Ama burada asıl sorun, bu şiddetin devam etmesine izin veren sistemdir. Saldırganları kınamaya devam eder ve onları koruyan askerlerden bahsetmezsek burada hiçbir şey elde edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Sağcı milletvekilleri yerleşimcileri savundu

Bu konuşmalara karşılık, sağ partilerden milletvekilleri yaptıkları konuşmalarla Yahudi yerleşimcileri savundu.

Aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir, yerleşimcilere karşı "ırkçılık" olduğunu söyledi.

Likud Partisinden Yoav Kish de "Buradaki asıl sorun, sorunu büyüten sol örgütler." dedi.

İsrail ordusunu temsilen oturuma katılan Yaron Finkelman ise "bölgedeki durumun karmaşık olduğunu; arbede, şiddetli protestolar ve terör olduğunu, askeri savcının talimatına göre hareket ettiklerini" aktardı.

Finkelman, "Yerleşimciler üzerindeki yasayı uygulama sorumluluğu polise aittir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Meclis önünde de İsrail işgaline karşı olan aktivistler Yahudi yerleşimcilerin şiddetini protesto etti.

Batı Şeria, Yahudi, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail parlamentosunda 'yerleşimci şiddeti' tartışması - Son Dakika


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