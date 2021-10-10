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İsrail polisinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere müdahalesinde 1 kişi yaralandı - Son Dakika

İsrail polisinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere müdahalesinde 1 kişi yaralandı

10.10.2021 00:30
İsrail polisinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere müdahalesinde 1 kişi yaralandı

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere müdahalesinde 1 Filistinli kız yaralandı, en az 6 kişi de gözaltına alındı.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere müdahalesinde 1 Filistinli kız yaralandı, en az 6 kişi de gözaltına alındı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda Filistinli gençler ile Yahudi yerleşimciler arasında gerginlik yaşandı.

Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi Filistinli gençlere müdahale ederek bazılarını darp etti.

Polis köpeğinin kullanıldığı müdahalede, İsrail güçleri Filistinleri dağıtmak için ses bombasına da başvurdu.

Müdahale nedeniyle 1 Filistinli kız hafif yaralanırken, en az 6 kişi de gözaltına alındı.

Doğu Kudüs, İsrail, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail polisinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere müdahalesinde 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail polisinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere müdahalesinde 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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