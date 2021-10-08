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İsrail, Suriye'deki T-4 Hava Üssü'nü hedef aldı: 6 yaralı - Son Dakika

İsrail, Suriye'deki T-4 Hava Üssü'nü hedef aldı: 6 yaralı

08.10.2021 23:24
İsrail, Suriye'deki T-4 Hava Üssü'nü hedef aldı: 6 yaralı

İsrail'in Suriye'nin Humus kenti kırsalında yer alan T-4 Hava Üssü'ne hava saldırısı düzenlediği bildirilirken, saldırıda 6 Suriye askerinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Suriye'nin Humus kenti kırsalında yer alan T-4 Hava Üssü'ne hava saldırısı düzenlediği bildirilirken, saldırıda 6 Suriye askerinin yaralandığı aktarıldı.

Suriye basınında yer alan haberlerde, İsrail'in Palmyra kentinin batısındaki Humus kentinin kırsalında yer alan T-4 Hava Üssü olarak da bilinen Tiyas Askeri Hava Üssü'ne hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Haberlerde, saldırının yerel saatle 21.33'te düzenlendiği ve Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıya karşılık verdiği aktarılırken, 6 askerin yaralandığı ve üste maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Suriye ordusunda askeri bir kaynak ise, İsrail'in T-4 Hava Üssü'ne füzelerle saldırı düzenlediğini açıkladı.

Öte yandan İsrail, söz konusu hava üssünün İran'ın bölgeye yerleşmek için kullandığını öne sürmüş, bu nedenle daha öncede üsse hava saldırısı düzenlenmişti.

(Muhammed Rabah - Mahmud Alhalbi/İHA)

İsrail, Suriye'deki T-4 Hava Üssü'nü hedef aldı: 6 yaralı

Hava Saldırısı, Hava Üssü, İsrail, Suriye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail, Suriye'deki T-4 Hava Üssü'nü hedef aldı: 6 yaralı - Son Dakika


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