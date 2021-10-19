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İsrailli dalgıç Akdeniz'de Haçlılardan kalma kılıç buldu - Son Dakika

İsrailli dalgıç Akdeniz'de Haçlılardan kalma kılıç buldu

19.10.2021 14:45

İsrail'de amatör bir dalgıç, dalış sırasında Haçlılardan kaldığı ve 900 yıllık olduğu tahmin edilen kılıç buldu.

İsrail'de amatör bir dalgıç, dalış sırasında Haçlılardan kaldığı ve 900 yıllık olduğu tahmin edilen kılıç buldu.

İsrail Antikalar Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Shlomi Katzin isimli amatör dalgıcın ülkenin kuzeyinde Akdeniz kıyısında yaptığı dalış sırasında Haçlılardan kaldığı tahmin edilen bir kılıca rastladığı belirtildi.

Açıklamada amatör dalgıcın bulduğu kılıcı denizden çıkararak İsrailli yetkililere teslim ettiği ifade edildi.

Yüzeyi deniz kabuklarıyla kaplanan 1 metre uzunluğundaki kılıcın yaklaşık 900 yıllık olduğunun tahmin edildiği ve temizlenip restore edildikten sonra sergileneceği kaydedildi.

Kılıcı bulan Katzin'e ise teşekkür belgesi verildi.

İsrailli dalgıç Akdeniz'de Haçlılardan kalma kılıç buldu
İsrailli dalgıç Akdeniz'de Haçlılardan kalma kılıç buldu
İsrailli dalgıç Akdeniz'de Haçlılardan kalma kılıç buldu
İsrailli dalgıç Akdeniz'de Haçlılardan kalma kılıç buldu
İsrailli dalgıç Akdeniz'de Haçlılardan kalma kılıç buldu

Akdeniz, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrailli dalgıç Akdeniz'de Haçlılardan kalma kılıç buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrailli dalgıç Akdeniz'de Haçlılardan kalma kılıç buldu - Son Dakika
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