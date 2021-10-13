Üye Girişi
İsrailli sağcı milletvekilinden Filistin asıllı vekillere: "Ben Gurion sizi dışarı atmadığı için buradasınız" - Son Dakika

İsrailli sağcı milletvekilinden Filistin asıllı vekillere: "Ben Gurion sizi dışarı atmadığı için buradasınız"

13.10.2021 18:27
İsrailli sağcı milletvekilinden Filistin asıllı vekillere:

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Bezalel Smotrich, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin milletvekillerini hedef alarak, "Ben Gurion işi bitirmediği, 1948'de sizi dışarı atmadığı için buradasınız." dedi.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Bezalel Smotrich, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin milletvekillerini hedef alarak, "Ben Gurion işi bitirmediği, 1948'de sizi dışarı atmadığı için buradasınız." dedi.

İsrail Meclisinde yapılan oturumda, aşırı sağcı Dindar Siyonist Partinin lideri Smotrich ile İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Filistinlilere karşı ırkçı yaklaşımlarıyla bilinen Smotrich, Ortak Arap Listesi Bloku milletvekillerine hitaben, "Sizinle konuşmuyorum, anti siyonist, terör destekçisi, düşmanlar. Ben Gurion işi tamamlamadığı, 1948'de sizleri dışarı atmadığı için kaza sonucu buradasınız. " ifadelerini kullandı.

Tarihi Filistin topraklarında 14 Mayıs 1948'de İsrail devletinin kuruluşunu ilan eden David Ben Gurion, 1948 Arap-İsrail Savaşı'nda da ülkesinin liderliğini yapmıştı. Söz konusu savaşta yaklaşık 1 milyon Filistinli zorunlu göçe tabi tutulmuştu.

Bugün İsrail sınırlarında yaklaşık 2 milyona yakın İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, 120 sandalyeli Mecliste 10 milletvekiline sahip.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrailli sağcı milletvekilinden Filistin asıllı vekillere: 'Ben Gurion sizi dışarı atmadığı için buradasınız' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu 18:13 Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu 18:06 "Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi Rus ve İngiliz turistler 17:57 Rus ve İngiliz turistler "kız arkadaşa bakma" tekme, tokat kavga etti
27 yıl hapis istemiyle yargılanan Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı çıktı 17:48 27 yıl hapis istemiyle yargılanan Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı 17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm 17:27 Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm
Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı 16:26 Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu 16:07 Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu

Son Dakika Haberleri
18:13 İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam
18:12 Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu
18:05 "Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
18:04 Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı
17:55 Kaza sonrası çıkan kavgada 5 kişi, adamı ortalarına alıp feci şekilde dövdü
17:47 27 yıl hapis istemiyle yargılanan Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı çıktı
17:34 Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim
17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı
17:26 Basketbol Federasyonu başkan adayı Erman Kunter: Bu savurganlığı sonlandıracağız
17:18 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021
İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam         
18:14
Bacanak cinayetinde baba ve oğuldan ifadeleri kafa karıştırdı! Birbirlerini suçladılar Bacanak cinayetinde baba ve oğuldan ifadeleri kafa karıştırdı! Birbirlerini suçladılar         
18:10
Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı         
18:05
Kaza sonrası çıkan kavgada 5 kişi, adamı ortalarına alıp feci şekilde dövdü Kaza sonrası çıkan kavgada 5 kişi, adamı ortalarına alıp feci şekilde dövdü         
17:55
Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim         
17:35
İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında         
17:31
20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı 20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı         
17:23
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış         
16:24
Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı         
15:23
Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı         
14:53
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı         
09:21
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 18:32:10. #1.12#
SON DAKİKA: İsrailli sağcı milletvekilinden Filistin asıllı vekillere: "Ben Gurion sizi dışarı atmadığı için buradasınız" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement