İsrailli yetkili NSO casus yazılım konusunun Fransa ile "ihtiyatlı" ele alınacağını söyledi - Son Dakika

İsrail ile Fransa arasında gerginliğe neden olan İsrailli NSO Group'a ait "Pegasus" isimli casus yazılım meselesini iki ülkenin "ihtiyatlı" şekilde ele alacağı bildirildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen 26'ncı BM İklim Değişikliği Konferansı'nda bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bennett ve Macron'un İran'ın nükleer faaliyetleri başta olmak üzere bazı konuları ele aldıkları belirtildi.

Öte yandan İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Bennett ile Macron'un görüşmesinde NSO Group'a ait casus yazılım programı yüzünden Paris ile Tel Aviv arasında yaşanan krizin de gündeme geldiğini ifade etti.

Yetkili, Bennett ve Macron'un Pegasus yazılımı meselesini "sessizce, ihtiyatlı ve şeffaf bir şekilde" ele almaya devam etme konusunda mutabakata vardığını kaydetti.

Fas istihbarat servisinin, Mart 2019'da Macron'un çoğunlukla gazetecilerle iletişimde bulunduğu akıllı telefonlardan birini Pegasus programı ile takip etmeye çalıştığı ileri sürülmüştü.

Macron'un yanı sıra Fransa'da aralarında eski Başbakan Edouard Philippe ile hükümetin üst düzey isimlerinin ve gazetecilerin de yer aldığı 100'den fazla kişinin telefonuna sızma girişiminde bulunulduğu iddia edilmişti.

Bunun üzerine Macron'un Bennett'i telefonla arayarak konuyla ilgili resmi açıklama istediği kaydedilmişti.