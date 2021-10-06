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İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÜLKEYE KAÇAK YOLLARLA GİRDİĞİ BELİRLENEN KAĞIT TOPLAYICILARINA EŞ ZAMANLI OPERASYON - Son Dakika

İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÜLKEYE KAÇAK YOLLARLA GİRDİĞİ BELİRLENEN KAĞIT TOPLAYICILARINA EŞ ZAMANLI OPERASYON

06.10.2021 07:53

Ataşehir'de polis ve belediye ekipleri, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen kağıt toplayıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ataşehir'de polis ve belediye ekipleri, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen kağıt toplayıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınarak Tuzla Göçmen Toplama Merkezi'ne götürüldü.

Ataşehir ilçesinde ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen kağıt toplayıcılarına yönelik 49 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Ataşehir Belediyesi ekipleri katıldı. Operasyonda çok sayıda yabancı uyruklu kağıt toplayıcı gözaltına alındı. İş makinalarının da kullanıldığı operasyonda kağıt toplanılan alanlar yıkılarak arama yapıldı. Aramalar sonucunda çekçek arabaları ve diğer malzemelere belediye ekipleri tarafından el konuldu. Gözaltına alınanlar üst aramaları ve kimlik tespitinin ardından otobüs ve minibüslere bindirilerek Tuzla Göçmen Toplama Merkezi'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan mültecilerin sınır dışı edileceği öğrenildi. Yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÜLKEYE KAÇAK YOLLARLA GİRDİĞİ BELİRLENEN KAĞIT TOPLAYICILARINA EŞ ZAMANLI OPERASYON
İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÜLKEYE KAÇAK YOLLARLA GİRDİĞİ BELİRLENEN KAĞIT TOPLAYICILARINA EŞ ZAMANLI OPERASYON
İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÜLKEYE KAÇAK YOLLARLA GİRDİĞİ BELİRLENEN KAĞIT TOPLAYICILARINA EŞ ZAMANLI OPERASYON
İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÜLKEYE KAÇAK YOLLARLA GİRDİĞİ BELİRLENEN KAĞIT TOPLAYICILARINA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ataşehir, Göçmen, Tuzla, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÜLKEYE KAÇAK YOLLARLA GİRDİĞİ BELİRLENEN KAĞIT TOPLAYICILARINA EŞ ZAMANLI OPERASYON - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÜLKEYE KAÇAK YOLLARLA GİRDİĞİ BELİRLENEN KAĞIT TOPLAYICILARINA EŞ ZAMANLI OPERASYON - Son Dakika
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