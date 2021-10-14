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İSTANBUL-AVCILAR'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN-5 - Son Dakika

İSTANBUL-AVCILAR'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN-5

14.10.2021 10:11

Avcılar'da bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Avcılar'da bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Avcılar Firüzköy Mahallesi Mezarlıkaltı Caddesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tesisi kaplarken, olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tesisin içinde başlayan yangına büyümemesi için işçiler müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, tesiste büyük çapta hasar meydana geldi. Yanan tesis drone ile havadan görüntülendi.

İSTANBUL-AVCILAR'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN-5
İSTANBUL-AVCILAR'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN-5
İSTANBUL-AVCILAR'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN-5
İSTANBUL-AVCILAR'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN-5

geri dönüşüm, İtfaiye, Avcılar, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-AVCILAR'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN-5 - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-AVCILAR'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN-5 - Son Dakika
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