İstanbul barajlarında doluluk yüzde 50'nin altına düştü - Son Dakika

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İstanbul barajlarında doluluk yüzde 50'nin altına düştü

İSTANBUL - İstanbul'da sıcak hava yerini yağışa bıraktı ancak İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına inerek son 8 ayın en düşük seviyesine indi. Doluluk oranı azalan Elmalı Barajı havadan görüntülendi.

İstanbul'da Sonbahar mevsiminin etkisiyle sıcak hava yerini yağışa bıraktı ancak İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına inerek 8 ayın en düşük seviyesine düştü. Öte yandan doluluk oranı azalan Elmalı barajı havadan görüntülendi.

İstanbul'da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 49 seviyelerinde seyrediyor. Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;

Ömerli barajı: yüzde 78.