İstanbul Baro Başkanlığı için bu hafta sonu 7 aday yarışacak - Son Dakika

İstanbul Barosunun geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen ve bu hafta sonu yapılacak Genel Kurulu'nda, 7 avukatlık grubunun başkan adayı yarışacak.

İstanbul Barosunun, 2018 Ekim ayında yapılan ve Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Adayı Mehmet Durakoğlu'nun başkan olarak seçildiği genel kurulunun üzerinden 3 yıl geçti.

Yasal olarak 2 yılda bir yapılması gereken genel kurul, geçen yıl salgın nedeniyle İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği kararları doğrultusunda ertelendi. Bunun üzerine 2020 yılının genel kurulunun 2021 yılı Ekim ayında yapılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, İstanbul Barosu Genel Kurulu Haliç Kongre Merkezi'nde 16-17 Ekim'de düzenlenecek.

İstanbul genelinde 52 bin avukatın üye olduğu İstanbul Barosunun Genel Kurulu, 16 Ekim Cumartesi günü saat 09.00'da başlayacak. Divanın oluşturulmasının ardından İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, mevcut yönetimin faaliyet raporunu okuyup üyelere seslenecek. Diğer grup başkan adaylarının da birer konuşma yapacağı ve yönetim kurullarının ibra edileceği genel kurulda 17 Ekim Pazar günü seçim yapılacak. Avukatlar saat 09.00'dan 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek. Oyların sayımından sonra kazanan grup ve adayı açıklanacak.

İstanbul Barosu Başkanlığı için Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan halen başkan olarak görev yapan Mehmet Durakoğlu, Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Akın Yazıcıoğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Kaptan Yılmaz, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Şadi Çarsancaklı, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç ve Özgürlükçü Avukatlar Grubu'ndan Sezin Uçar yarışacak.

Normal şartlarda 2 yılda bir yapılan baro seçimini kazanan başkan adayı başkanlığını, yasal bir değişiklik yapılmaması durumunda 1 yıllık erteleme nedeniyle gelecek yıldaki seçime kadar 1 yıl süresince yürütebilecek.