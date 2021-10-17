İstanbul Barosu Başkanlığına Mehmet Durakoğlu yeniden seçildi - Son Dakika

İstanbul Barosu Başkanlığına Mehmet Durakoğlu yeniden seçildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 7 adayın yarıştığı seçimde Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Durakoğlu 8 bin 503 oyla yeniden başkan seçildi.

Toplam 52 bin 49 avukatın oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde, kullanılan oyların 26 bin 30'u geçerli sayıldı.

Seçimlerde Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Ata Yazıcıoğlu 1687, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan İshak Şadi Çarsancaklı 956, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Kaptan Yılmaz 1109, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi 5 bin 994, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç 6 bin 107 ve Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu'ndan Sezin Uçar 1674 oy aldı.

Sonuçların salonda bulunan ekrana yansıtılmasının ardından Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu avukatları sevinç yaşarken Durakoğlu'nu ilk tebrik eden Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Çarsancaklı oldu.

"Seçim sonuçları bizim açımızdan ders alınmasını gerektiren bir tablodur"

Baro başkanlığına yeniden seçilen Durakoğlu, geride bırakılan üç yıl içerisinde mesleki olarak ciddi sorunlar yaşadıklarını belirterek, bu sorunlarla bütünleşmiş olmak durumunda olduklarını söyledi.

Avukatların yaşadıkları sorunlara değinen Durakoğlu, şunları kaydetti.

"İstanbul Barosunun üç yıl içerisinde İzmir Barosu kadar büyüyor olması gibi bir gerçekliğin ortaya çıkardığı problemler vardı. Önümüzdeki dönem buralardan çıkışı nasıl sağlayabileceğimizi konuşacağız. Türkiye önümüzdeki bir yıl içerisinde siyasetin her iki kutbunda da anayasa değişikliğinin hazırlandığı bir gerçeklik yaşıyor. Anayasa değişikliğinin olduğu sırada da İstanbul Barosunun hukuksal anlamda ona destek verebilmesi herkes tarafından bekleniyor. Biz daha aktif biçimde sürecin içerisinde olmayı planlıyoruz."

Katılımın yüzde 50 civarında kalmasına da değinen Durakoğlu, salgın ortamı dolayısıyla Genel Kurula gelmeyen meslektaşlarını anlayabildiğini söyledi.

Hareketli bir Genel Kurul süreci geçirdiklerini aktaran Durakoğlu, şöyle devam etti:

"Mesleki sorunların ağırlaşmış olması bu sorunlara ilişkin çözüm üreten mekanizmaları çoğalttı. 7 ayrı adayla seçime gittik. Dolayısıyla tartışmalar genişledi ve oylar dağılmaya başladı. Meslektaşlarımız kuşkusuz çözüm arayışlarına girdiler. Seçim sonuçları bizim için ilginçtir. Bizim açımızdan ders alınmasını gerektiren bir tablodur. Bu tablonun çıkışını da bizim özellikle konuşmamız gerekir."