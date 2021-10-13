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İSTANBUL BAROSU'NDA 'GECE KULÜBÜ' SOSYAL TESİS SORUNU ÇÖZÜLDÜ - Son Dakika

İSTANBUL BAROSU'NDA 'GECE KULÜBÜ' SOSYAL TESİS SORUNU ÇÖZÜLDÜ

13.10.2021 15:31

İSTANBUL Barosu, hafta sonu yeni başkanını seçmeye hazırlanırken 'gece kulübü' olarak işletildiği iddialarıyla gündeme gelen ve tartışma yaratan Balmumcu'daki sosyal tesisiyle ilgili sorunu da çözdü.

İSTANBUL Barosu, hafta sonu yeni başkanını seçmeye hazırlanırken 'gece kulübü' olarak işletildiği iddialarıyla gündeme gelen ve tartışma yaratan Balmumcu'daki sosyal tesisiyle ilgili sorunu da çözdü. Ruhsatsız içki satışı yapıldığı tespit edilerek mühürlenen ve aylardır kapalı olan bina için, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 2 Eylül tarihinde turizm işletme belgesi alındığı ortaya çıktı. İşletme belgesi '55 ve 69 kişilik yemek salonu, 60 kişilik yarı açık yemek alanı, 100 kişilik açık yemek alanı ve Amerikan Bar' kapasitesiyle düzenlendi. GMG Partners Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi adına düzenlenen belgede, işletmenin sınıfı ve türü ise 'Gastronomi Tesisi' olarak belirtiliyor.

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 2012 yılında İstanbul Barosu'nun talebi üzerine avukatların sosyal tesis olarak kullanması için 5.5 milyon dolara satın aldığı Beşiktaş Balmumcu'daki binanın, kafe ve restoran ruhsatı olmasına rağmen alkolü içki satışı yapan gece kulübü olarak işletildiği ortaya çıkmıştı. Beşiktaş Belediyesi ve emniyet, ruhsata aykırı davranıştan dolayı yasal işlem yaparak sosyal tesisin faaliyetini durdurmuştu. Beşiktaş Belediyesi alkollü içki ruhsatı bulunmayan tesisin, alkol satışı ve müzik yayını yapması nedeniyle çalışmasının durdurulduğunu, günlük denetim yapıldığını bildirmişti. Ruhsatına aykırı davranıştan dolayı Beşiktaş Belediyesi'nin emniyetle birlikte yasal işlemler uygulandığı da bildirilmişti.

Öte yandan TBB, İstanbul Barosu'ndan sosyal tesis olarak kullanılması için satın alınan binanın, işletmeciye devredilerek gece kulübü olarak kullanıldığı iddialarına yanıt verilmesini istemişti. Ancak barodan iddialarla ilgili resmi bir açıklama gönderilmemişti.

TESİS AVUKATLARIN 'MESLEKİ, SOSYAL, KÜLTÜREL FAALİYETLERİ' İÇİN

Avukatların sosyal tesis olarak kullanması gereken bina, İstanbul Barosu'nun kullanımına 25 Ocak 2013'te protokolle verildi. Protokolün 3. maddesine göre binanın mesleki, sosyal ve kültürel faaliyetlerde avukatların yardımlaşmasını ve dayanışmasını temin amacıyla kullanılabileceği düzenlendi. Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği uyarınca satın alınan binanın gece kulübü olarak işletildiğinin anlaşılması halinde, tahsis amacına aykırı kullanımı nedeniyle bina geri alınacak. Bu karara gerekçe olarak Protokolün 3.8. maddesinde 'Baro, iş bu protokol ile kullanım hakkını devraldığı taşınmazı Avukatlık Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere uygun kullanmayı taahhüt eder' hükmünün ihlal edilmesi gösterilecek.

DHA'nın görüntülediği binanın kapısının açık olduğu görüldü. Bina girişinde İstanbul Barosu'na Aittir tabelası asıldı. BHAVA adlı işletmenin turizm işletme belgesine göre yeniden düzenlendikten sonra tesisin hizmete açılması bekleniyor.

İSTANBUL BAROSU'NDA 'GECE KULÜBÜ' SOSYAL TESİS SORUNU ÇÖZÜLDÜ
İSTANBUL BAROSU'NDA 'GECE KULÜBÜ' SOSYAL TESİS SORUNU ÇÖZÜLDÜ
İSTANBUL BAROSU'NDA 'GECE KULÜBÜ' SOSYAL TESİS SORUNU ÇÖZÜLDÜ
İSTANBUL BAROSU'NDA 'GECE KULÜBÜ' SOSYAL TESİS SORUNU ÇÖZÜLDÜ

İstanbul Barosu, İstanbul, Beşiktaş, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL BAROSU'NDA 'GECE KULÜBÜ' SOSYAL TESİS SORUNU ÇÖZÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL BAROSU'NDA 'GECE KULÜBÜ' SOSYAL TESİS SORUNU ÇÖZÜLDÜ - Son Dakika
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