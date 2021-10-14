Üye Girişi
İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA ARACIN PENCERESİNDEN SÜRÜCÜYÜ BIÇAKLAYAN SANIĞA İNDİRİMSİZ 6 YIL HAPİS - Son Dakika

İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA ARACIN PENCERESİNDEN SÜRÜCÜYÜ BIÇAKLAYAN SANIĞA İNDİRİMSİZ 6 YIL HAPİS

14.10.2021 12:13
İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA ARACIN PENCERESİNDEN SÜRÜCÜYÜ BIÇAKLAYAN SANIĞA İNDİRİMSİZ 6 YIL HAPİS

*Mahkeme başkanı: Umarım bu karar sana ve başkalarına ders olsun.Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ'ta yol verme tartışması yaşadığı Arda İpek'i (23) camı açık olan sürücü kapısı üzerinden bıçakladığı iddia edilen Mutlu Caner Yontarkol (50) "Kasten yaralama" suçundan üst sınırdan ve herhangi...

*Mahkeme başkanı: Umarım bu karar sana ve başkalarına ders olsun.

Özden ATİK/ İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ'ta yol verme tartışması yaşadığı Arda İpek'i (23) camı açık olan sürücü kapısı üzerinden bıçakladığı iddia edilen Mutlu Caner Yontarkol (50) "Kasten yaralama" suçundan üst sınırdan ve herhangi bir indirim uygulanmadan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrasında Mahkeme Başkanı Utku Ercan, "Trafikte gerçekleşen bu tip olaylarda ve her trafik tartışmasında herkes eline silah veya bıçak alsa bu ülke yaşanmaz hale gelir. Bir, iki korna basın gidin. Umarım bu karar sana ve başkalarına ders olsun" dedi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5'inci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Mutlu Caner Yontarkol ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 7 Mart 2020 tarihinde Arda İpek ile sanık Yontarkol'un yol verme tartışması yaşadıkları, sanığın camı açık olan sürücü kapısı üzerinden şikayetçiyi bıçakladığı, hayati tehlikeye neden olduğunu ve şikayetçinin organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olduğunu belirtti. Savcı, sanık hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmışsa da sanığın sadece bir bıçak darbesinde bulunduğu, eylemini devam ettirmediği ve aralarında önceye dayalı husumet bulunmadığı gerekçesiyle eylemin "Kasten yaralama" suçu kapsamında değerlendirilerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"TUTUKLANMASINI TALEP EDİYORUZ"

Şikayetçi Arda İpek'in avukatı Semiha Melis Akcen, mütalaaya katılmadıklarını belirterek "Söz konusu bıçak vahim nitelikte ve öldürmeye elverişlidir. Avcı bıçağıdır. Büyük bir silahtır ve müvekkilde ağır bir yaralanma meydana getirmiştir. Eylemini tanık Mehmet araya girdiği için tamamlayamamıştır. Dolayısıyla "Kasten yaralama" demek mümkün değildir. Ayrıca sanık tüm aşamalarda bıçak konusunda çelişkili ifadelerde bulunmuş ve mahkemeyi yanıltmaya çalışmıştır. Sanığın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz ve tutuklanmasını talep ediyoruz. Ayrıca sanık tarafından gönderilen üçüncü kişiler müvekkilin babasını 'Şikayetinden vazgeç' diyerek tehdit etmişlerdir" ifadelerini kullandı.

"14 AY HAKSIZ YERE TUTUKLU KALDIM"

Sanık Mutlu Caner Yontarkol ise son savunmasında, tehdit iddiasını yalanlayarak "Tahliyemden sonra babam rahatsızlanmış ve onunla ilgili hastane koşturmam başlamıştır. Herhangi bir şekilde şikayetçinin babasını tehdit etmedim, birini göndermedim. Kimseyi ne öldürmek ne de yaralamak istedim. Suçsuzum. 14 ay haksız yere tutuklu kaldım. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık Yontarkol son sözünde de "Bilmeden yaralamaya sebebiyet verdiğim için üzgünüm" dedi. Sanık avukatı Sabahttin Güman da "Müvekkilin üzerine şikayetçinin aracı sürmesi sonucunda müvekkilin kendisini korumak için yanına aldığı çakı bıçağı neticesinde yaralama meydana gelmiştir. Kasti bir hareket yoktur. Olay meşru müdafaa kapsamında kalmıştır. Sanığın beraatini ya da ceza verilmemesini talep ederiz" diye konuştu..

ÜST SINIRDAN İNDİRİMSİZ CEZA

Mahkeme heyeti, sanık Mutlu Caner Yontarkol'un suçunun "Kasten yaralama" suçu kapsamında kaldığını belirterek meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, kusurun yoğunluğu, sanığın güttüğü amaç dikkate alınarak önce 2 yıl hapis cezası verdi. Heyet, eylemi silahla işlediği gerekçesiyle ve mağdurun yaşamını tehlikeye sokarak uzuvlarından birinde fonksiyon zayıflamasına neden olduğu gerekçesiyle artırım uygulayarak sanığı 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

MAHKEME BAŞKANI: "UMARIM BU KARAR DERS OLSUN"

Mahkeme Başkanı Utku Ercan kararı okuduğu sırada sanığa, "Kasten yaralama suçunu üst sınırdan verdik ve silahla işlenmiş olduğu için artırdık. Samimi pişmanlık göstermediğini düşünüyoruz. Bu nedenle takdiri indirim uygulamadık ve haksız tahrik indirimi uygulamadık. Trafikte gerçekleşen bu tip olaylarda ve her trafik tartışmasında herkes eline silah veya bıçak alsa bu ülke yaşanmaz hale gelir. Bir, iki korna basın gidin. Umarım bu karar sana ve başkalarına ders olsun" dedi.

İDDİANAME

İddianamede, olayın Beşiktaş'ta 7 Mart 2020'de saat 21.00 sıralarında meydana geldiği belirtildi. İtalya'da öğrenim hayatına devam ederken koronavirüs salgınının dünya genelinde yayılmasının ardından İstanbul'daki ailesinin yanına gelen müşteki Arda İpek'in ikametinin otoparkına gireceği sırada karşı şeritte gelmekte olan araç sürücüsü sanık Mutlu Caner Yontarkol ile yol verme tartışması yaşadığı kaydedildi.Tartışmanın devamında sanığın, aracından inerek müştekinin aracındaki camı açık olan sürücü kapısı üzerinden müştekiyi bıçakladığı, bu duruma çok sayıda tanığın şahit olduğu belirtildi. İddianamede, İpek'in şüphelinin kendisini bıçaklamaya devam edeceğini, ancak aracı hareket ettirmesi sebebiyle eylemine devam edemediğini ve bıçağını aracının içerisine düşürdüğünü ifade ettiği belirtildi. İpek'in iddiasını destekler nitelikte olan kolluk ekibinin araçta yaptığı incelemede bıçağı araç içerisinde bulduğu, hedef alınan bölge, yaranın yeri ve niteliği, suçta kullanılan silahın elverişliliği dikkate alındığında şüphelinin eyleme bağlı ortaya çıkan kastının öldürme olduğu anlatıldı. Bu olay sonrası hayati tehlikeyi atlatan İpek'in organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına sebep olduğu belirtilmişti. 8 Mart 2020'de tutuklanan sanık Mutlu Caner Yontarkal'ın, "Haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 9 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Sanık Yontarkol, 14 ay tutuklu kaldıktan sonra Mayıs 2021'de tahliye edilmişti.

İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA ARACIN PENCERESİNDEN SÜRÜCÜYÜ BIÇAKLAYAN SANIĞA İNDİRİMSİZ 6 YIL HAPİS
İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA ARACIN PENCERESİNDEN SÜRÜCÜYÜ BIÇAKLAYAN SANIĞA İNDİRİMSİZ 6 YIL HAPİS
İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA ARACIN PENCERESİNDEN SÜRÜCÜYÜ BIÇAKLAYAN SANIĞA İNDİRİMSİZ 6 YIL HAPİS
İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA ARACIN PENCERESİNDEN SÜRÜCÜYÜ BIÇAKLAYAN SANIĞA İNDİRİMSİZ 6 YIL HAPİS
İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA ARACIN PENCERESİNDEN SÜRÜCÜYÜ BIÇAKLAYAN SANIĞA İNDİRİMSİZ 6 YIL HAPİS
İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA ARACIN PENCERESİNDEN SÜRÜCÜYÜ BIÇAKLAYAN SANIĞA İNDİRİMSİZ 6 YIL HAPİS

İstanbul, Beşiktaş, Mahkeme, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA ARACIN PENCERESİNDEN SÜRÜCÜYÜ BIÇAKLAYAN SANIĞA İNDİRİMSİZ 6 YIL HAPİS - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor 12:20 Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor 12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek 12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi 12:01 Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya 11:42 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi 11:29 Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor 11:16 İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek 10:41 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek

Son Dakika Haberleri
12:33 İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda
12:19 Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor
12:17 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı
12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor
12:06 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi
12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
11:42 Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor
11:41 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor
11:39 Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinden şikayetçi
İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda         
12:33
Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı         
12:18
Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi         
12:07
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor         
11:47
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı         
11:22
Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor         
11:10
Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti         
10:30
Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor         
10:18
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı         
09:20
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 12:43:03. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA ARACIN PENCERESİNDEN SÜRÜCÜYÜ BIÇAKLAYAN SANIĞA İNDİRİMSİZ 6 YIL HAPİS - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement