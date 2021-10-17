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İstanbul Boğazı'nda sis - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda sis

17.10.2021 17:38

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oldu.

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oldu. Yoğun sisten dolayı boğazın karşı kıyısını görmek zorlaşırken, sis bulutları arasından geçen tekne ve gemiler görüntülendi.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren bazı ilçelerde sis yaşandı. İstanbul Boğazı'nda ise akşam saatlerinde etkili olan sis bulutları arasından geçiş yapan balıkçı tekneleri ve yük gemileri görüntülendi. Sis yoğunluğunun fazla olduğu Sarıyer sahilinde boğazın karşı yakasını görmek zorlaştı.

(Batuhan Toprak/İHA)

İstanbul Boğazı'nda sis
İstanbul Boğazı'nda sis
İstanbul Boğazı'nda sis
İstanbul Boğazı'nda sis
İstanbul Boğazı'nda sis
İstanbul Boğazı'nda sis

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda sis - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda sis - Son Dakika
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