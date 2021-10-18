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Cerrahpaşa'da yeni yoğun bakım servisleri açıldı, "salgın devam ediyor" uyarısı... - Son Dakika

Cerrahpaşa'da yeni yoğun bakım servisleri açıldı, "salgın devam ediyor" uyarısı...

18.10.2021 15:33
Cerrahpaşa'da yeni yoğun bakım servisleri açıldı,

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 11 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi, 25 yataklı çocuk yoğun bakım ünitesi ve 18 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin açılışı düzenlendi.

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 11 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi, 25 yataklı çocuk yoğun bakım ünitesi ve 18 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin açılışı düzenlendi.  Açılışta konuşan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, dünyanın birçok ülkesinde yoğun bakımların yoğun hasta trafiğine cevap veremezken Cerrahpaşa'da ameliyathanelerin bile yoğun bakıma çevrilerek hiçbir hastanın yoğun bakımsız kalmadığına işaret etti ve Kovid döneminde yoğun bakımların öneminin anlaşıldığına işaret etti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran ise bu yıl diğer viral enfeksiyonların da görülmeye başlandığına işaret ederek "Bazı şehirlerde yoğun bakım doluluk oranları yüzde 100'ü buldu. Pandemi hala aktif bir şekilde devam ediyor" dedi.

Kovid-19 pandemisinde binlerce hastayı sağlığına kavuşturan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 11 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi, 25 yataklı çocuk yoğun bakım ünitesi ve 18 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin açılışı yapıldı. Açılış törenine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Başhekim Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, Cerrahi Tıp Bilimleri Başkanı Prof. Dr. Faik Özçelik, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yalım Dikmen, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran ile çok sayıda öğretim üyesi katıldı.

"İHTİYACA BİNAEN YOĞUN BAKIM YATAK SAYILARIN ARTIRDIK"

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin 25 yataklı çocuk yoğun bakım ünitesi ile aktif yatak sayısı olarak İstanbul'daki en büyük pediatrik yoğun bakım ünitesi olduğuna işaret etti. Aydın, "Gördüğümüz ihtiyaca binaen yoğun bakım yataklarımızda peyderpey artışlar yaptık. Kovid-19'un yoğun olarak yaşandığı dönemde ihtiyaca binaen ameliyathanelerimiz geçici bir süre de olsa yoğun bakıma çevrildi ve bu ihtiyaç o dönemde karşılandı. Hiçbir hasta yoğun bakımsız kalmadı. Şu anda yoğun bakım kapasitesi olarak 48 erişkin yoğun bakım, 48 de pediatrik ve yenidoğan yoğun bakım yatağı olmak üzere 96 yoğun bakım yatağına sahibiz. Yaklaşık 900 küsür yatağın yüzde 11'i yoğun bakım yatağı haline gelmiş olacak ki bu oran ile bir üniversite hastanesi için ideal rakam da yakalanmış olacak" diye konuştu.

"PANDEMİ SÜRECİNDE AMELİYATHANELERİ BİLE YOĞUN BAKIMA ÇEVİRDİK"Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen ise, Kovid-19 pandemi sürecinde yaklaşık 1,5 yılda 1500'ün üzerinde hastanın kendi yoğun bakım servislerinde şifaya kavuştuğuna dikkat çekerek, "11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan ettikten sonra, Kovid sürecinde önce servisler, sonra yoğun bakımlar tüm dünyada doldu hızla. Dünyanın birçok ülkesinde yoğun bakımlar bu yoğun hasta trafiğine cevap veremedi. Biz Cerrahpaşa olarak ameliyathanelerdeki bütün yataklarımızı yoğun bakım ünitesi haline getirerek yoğun bakım yatak sayımızı hızla 55'in üzerine çıkardık. Bu süreçte gördük ki Cerrahpaşa'da yoğun bakım için daha kat etmemiz gereken yollar var. Bu çerçevede çocuk yoğun bakım ünitesine bir 25 yataklı, bir 11 yataklı yer açtık. Erişkin yoğun bakım ünitesine de bu yeni servisimizi dahil ettik şu anda. Önümüzdeki aylarda dahiliye yoğun bakım ünitesini de faaliyete geçireceğiz. Bugüne kadar yaklaşık 1500'ün üzerinde hastamız yoğun bakım ünitelerimizde tedavi edildi. Kovid döneminde diğer ameliyatlarımızın aksadığı, yoğun bakıma alamayacağımız için ötelediğimiz de bir süreç oldu. Şimdi normale döndük o konuda" dedi.

"10 YATAKLI BİR YOĞUN BAKIM DAHİ YILDA YAKLAŞIK BİN HASTAYI ÇEVİREBİLİR"Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran ise halk arasında yoğun bakımlar hakkında "hasta oraya girer ve ölürö şeklinde çok yanlış bir algı olduğunu söyleyerek "Yoğun bakıma Allah düşürmesin diye bir tabir var. Yoğun bakıma düşülmez. Ben bunun hep karşısındayım. Yoğun bakıma yatılır, yoğun bakımlar çok önemli tedavi üniteleridir. Eğer bu ünite yoksa, hasta buraya alamıyorsanız, hastanın normal serviste hayatını kaybedebileceği anlamına gelir. 10 yataklı bir yoğun bakım ünitesi, bir yılda 800 ila 1000 civarında hastayı çevirebilecek kapasitededir. Hastaların yatış durumlarının uzun ya da kısa olmasına göre bu sayı değişebilir ama ortalama bu değerde bir hasta bakımı sağlayabilir yoğun bakımlar" diye konuştu.

"DİĞER ENFEKSİYONLAR DA ARTTI, MASKE ÖNLEMİNE DAHA SIKI UYMAMIZ LAZIM"Yoğun bakımların öneminin koronavirüs salgını sürecinde anlaşıldığına işaret eden Prof. Dr. Demirkıran, salgında gelinen son durum hakkında ise şu bilgileri verdi: "Şu anda hasta sayısında artış tekrar görülüyor Türkiye genelinde. Salgın aktif olarak devam ediyor. Türk Yoğun bakım Derneği'nin elde ettiği verilere göre bazı şehirlerde yoğun bakım üniteleri yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştı bile. Hatta yeni, ek yoğun bakım üniteleri açılmak durumunda kalınıyor. Bu yıl diğer viral enfeksiyonlar da görülmeye başlandı yeniden ve Kovid de var olan diğer viral enfeksiyonlarla da karışabiliyor. Eğer böyle bir hasta varsa onun PCR'ını daha geniş bir şekilde çalışıp başka virüsleri de kapsayacak şekilde bu ayrımı yapabilmek üzerinden gidiyor teşhis süreci. Geçen yıl neden grip ve diğer viral enfeksiyonlarla karşılaşmadık? Çünkü maske tedbirlerini geçen yıl çok sıkı uyguluyorduk. Parainfluenza, influenza gibi viral enfeksiyonlar Kovid ile karışmaya müsait enfeksiyonlar. Bazılarının bulguları eş olabiliyor. Varyantlardaki bulgular neredeyse grip hastasını anımsatıyor. Tabii hastalar grip sanıp Kovid tedbirlerini almıyor. Bu nedenle önlemleri sıkılaştırmak ve gerçekten bir şikayetiniz varsa hastaneye başvuruyu geciktirmemek gerekiyor. Yoğun bakımlarda yaş ortalaması daha aşağıya indi. Orta yaş grubu dediğimiz 35-55 yaş arası hastalarımız yatmaya başladı. Bunların da büyük bir kısmı aşısız maalesef"

CERRAHPAŞA TOPLAM 105 YOĞUN BAKIM YATAĞINA ULAŞTIAçılışı yapılan yoğun bakım ünitesi ile birlikte Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sadi Sun Yoğun Bakım Ünitesi (1)'de 12, Kovid Yoğun Bakım Ünitesi'nde 9, Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde 8, Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde 6, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde 6, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde 25, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde 18, Bebek Odası Yoğun Bakım Ünitesi'nde 5, Sadi Sun Yoğun Bakım Ünitesi (3)'te 5 olmak üzere 105 yoğun bakım yatak kapasitesine ulaştı. Önümüzdeki yıl ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarihinde ilk defa hizmet verecek olan Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi'nin açılması planlanıyor.

- Karabulut
Cerrahpaşa'da yeni yoğun bakım servisleri açıldı, salgın devam ediyor uyarısı...
Cerrahpaşa'da yeni yoğun bakım servisleri açıldı, salgın devam ediyor uyarısı...
Cerrahpaşa'da yeni yoğun bakım servisleri açıldı, salgın devam ediyor uyarısı...
Cerrahpaşa'da yeni yoğun bakım servisleri açıldı, salgın devam ediyor uyarısı...
Cerrahpaşa'da yeni yoğun bakım servisleri açıldı, salgın devam ediyor uyarısı...
Cerrahpaşa'da yeni yoğun bakım servisleri açıldı, salgın devam ediyor uyarısı...
Cerrahpaşa'da yeni yoğun bakım servisleri açıldı, salgın devam ediyor uyarısı...

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım, Cerrahpaşa, İstanbul, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cerrahpaşa'da yeni yoğun bakım servisleri açıldı, 'salgın devam ediyor' uyarısı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cerrahpaşa'da yeni yoğun bakım servisleri açıldı, "salgın devam ediyor" uyarısı... - Son Dakika
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