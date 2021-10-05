İstanbul Coffee Festival, 7 Ekim'de Küçükçiftlik Park'ta başlayacak - Son Dakika

Her gün farklı sanatçıların sahne alacağı festival kapsamında, tadımlar, eğitimler, atölye ve seminerler, evde demleme teknikleri, konserler ve canlı sanat performansları yer alacak.

Festivalde kahve markaları ve kahveseverler 7-10 Ekim tarihleri arasında Küçükçiftlik Park'ta bir araya gelecek.

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