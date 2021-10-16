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İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KASIMPAŞA'DAN TANIDIĞI KAFE SAHİBİ İLE SOHBET ETTİ - Son Dakika

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KASIMPAŞA'DAN TANIDIĞI KAFE SAHİBİ İLE SOHBET ETTİ

16.10.2021 12:07

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Angela Merkel görüşmesi öncesi Sarıyer'de konvoyunu durdurarak Kasımpaşa'dan tanıdığı bir kafe sahibi ile sohbet etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Angela Merkel görüşmesi öncesi Sarıyer'de konvoyunu durdurarak Kasımpaşa'dan tanıdığı bir kafe sahibi ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesi için Sarıyer'de bulunan Huber Köşkü'ne gittiği sırada konvoyunu durdurarak Kasımpaşa'da tanıdığı kafe işletmecesi Bülent Safkan ile sohbet etti.

Bir süre Safkan ile sohbet eden Erdoğan daha sonra Huber Köşkü'ne gitti. Safkan, Erdoğan'la yaptığı sohbeti anlattı. Safkan, " Ben de Kasımpaşalıyım. Halimizi hatırımızı sordu. İşlerimizi sordu. Şükür dedik. Herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade ettik. Tesadüf gördük birbirimizi. Eski günleri yad ettik. Kasımpaşa'da beraberdik o zaman ki dönemlerde" diye konuştu.

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KASIMPAŞA'DAN TANIDIĞI KAFE SAHİBİ İLE SOHBET ETTİ
İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KASIMPAŞA'DAN TANIDIĞI KAFE SAHİBİ İLE SOHBET ETTİ
İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KASIMPAŞA'DAN TANIDIĞI KAFE SAHİBİ İLE SOHBET ETTİ
İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KASIMPAŞA'DAN TANIDIĞI KAFE SAHİBİ İLE SOHBET ETTİ

Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Kasımpaşa, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KASIMPAŞA'DAN TANIDIĞI KAFE SAHİBİ İLE SOHBET ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KASIMPAŞA'DAN TANIDIĞI KAFE SAHİBİ İLE SOHBET ETTİ - Son Dakika
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