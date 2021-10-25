- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul merkezli, 7 ilde de düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

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