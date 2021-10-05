Üye Girişi
İstanbul'da 126 asker hakkındaki darbe girişimi davasında savunmalar alınıyor - Son Dakika

İstanbul'da 126 asker hakkındaki darbe girişimi davasında savunmalar alınıyor

05.10.2021 15:09
İstanbul'da 126 asker hakkındaki darbe girişimi davasında savunmalar alınıyor, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 74'ü tutuklu 126 askerin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 2 erin de "kamu malına zarar verme" suçundan altışar yıla kadar hapis...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 74'ü tutuklu 126 askerin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 2 erin de "kamu malına zarar verme" suçundan altışar yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, 40'u tutuklu 42 sanık ve avukatları katıldı.

Bazı tutuklu sanıklara, bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanıldı.

Gelen evrakın okunduğu duruşmada, daha sonra sanıkların savunmaları alındı.

Tutuklu sanıklar, olay günü darbe girişimden haberleri olmadığını, tatbikat bahanesiyle birliklerine çağırıldıklarını, üstlerinin emirleriyle hareket ettiklerini savundu. Sanıklar, 13 aydır tutuklu olduklarını belirtip herhangi bir terör örgütüyle ilişikleri olmadığını ifade ederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Bazı sanıklar ise darbe girişiminin ardından soruşturulduklarını, bir probleme rastlanılmaması sebebiyle Suriye'deki operasyonlarda görevlendirildiklerini, terör örgütleriyle ilişkileri olsa böyle bir görev verilmeyeceğini anlattı.

Tutuklu sanıklardan Onur M., olay günü nişancı olarak görevli olduğunu, teçhizat bakımları yaptıklarını, eve giderken saat 22.30'da mesaide olmaları mesajı aldıklarını, evdeyken çağrılması üzerine birliğine gittiğini söyledi.

Birlik bahçesinde yaklaşık 1 saat oturduktan sonra üstlerinden birinin yönlendirmesiyle bir noktaya götürüldüğünü, buraya tabur komutanı Zafer Gümüş'ün (eski kurmay binbaşı) geldiğini kaydeden sanık Onur M., şunları anlattı:

"Gümüş, 'Arkadaşlar bu bölgenin emniyetini alacağız. Misafirlerim gelecek.' dedi. Oranın emniyetini aldık. Üzerinde hücum yeleği olan rütbelerini seçemediğim 2 kişi geldi. Bunlardan 1'i 'Vatanımız, milletimiz için çalışacağız. Verilen görevi en iyi şekilde yapın.' dedi. Vatan millet Sakarya edebiyatı yaptılar yani. Sonrasında bir arkadaşım telefonda askerin köprüyü kapattığı yönünde haber gördüğünü söyledi. Tatbikat ya da uygulama yapmış olabileceklerini söyledik. Sonrasında eğitim alanına gittik. Herhangi bir mala, şahsa zarar vermedim. Yıllardır Suriye'deyim. Binlerce terörist öldürdüm. Savcı bey bilgime başvuracakmış diye İdlib'den canımı tehlikeye atarak ayrılıp kendi ayaklarımla ifade vermeye gittim. Tahliyemi istiyorum."

Ankesörlü telefonla ardışık arama kayıtlarıyla ilgili de savunma yapan sanık Onur M., "Malatya'da iş arkadaşım askerdi. Benden harçlık istiyordu. Onun dışında Malatya ile bir bağım yok. Kayseri'den yapılan arama kaydı benimdir. Ben yaptım. Annem, ağabeyim ve kız arkadaşlarımı 'Sağ salim vardım.' diye aradım." dedi.

Diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla süren duruşmanın, 2 hafta boyunca Silivri'de sürmesi planlanıyor.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 630 sayfalık iddianamede Ömer Yüksek "mağdur", Karayolları Genel Müdürlüğü, darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı olan tümamiral Mesut Özel, Hakan Kıyan, İhsan Canpulat, Muhammed Murat Hacımustafaoğulları, Mustafa Hacımustafaoğulları ve Ömer Sefa Hacımustafaoğulları ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede 126 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, darbe girişimi sırasında er olan 2 sanık hakkında ise müştekiler Hakan Kıyan ve İhsan Canpulat'a yönelik eylemleri nedeniyle "mala zarar vermek" suçundan sekizer aydan altışar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Haklarında ağırlaştırılmış müebbet istenen 14 sanık hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", 12 sanık hakkında "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", 4 sanık hakkında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak", 4 sanık hakkında "Kamu malına zarar verme" ve 2 sanık hakkında "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 1 ila 45 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talep ediliyor.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Darbe Girişimi, Darbe, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 126 asker hakkındaki darbe girişimi davasında savunmalar alınıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İrem Derici'ye hakaret ettiği için yargılanan sanık para cezasına çarptırıldı 15:18 İrem Derici'ye hakaret ettiği için yargılanan sanık para cezasına çarptırıldı Gezintiye çıktığı yaylada devasa boyutta mantar buldu 15:09 Gezintiye çıktığı yaylada devasa boyutta mantar buldu Eski milletvekili ve oğlu, 17 gün arayla koronavirüsten yaşamlarını yitirdi 14:57 Eski milletvekili ve oğlu, 17 gün arayla koronavirüsten yaşamlarını yitirdi
Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni düzenleme: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek 14:40 Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni düzenleme: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek Erdoğan'ın 14:20 Erdoğan'ın "Fiyatlar gayet uygun" sözlerine Kılıçdaroğlu cevap verdi: Asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun? İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun 12:46 İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun
90 bin lirasını dolandırıcılara kaptırınca karısı küsen yaşlı adam, bir kez daha dolandırıldı 12:22 90 bin lirasını dolandırıcılara kaptırınca karısı küsen yaşlı adam, bir kez daha dolandırıldı 1974 model Murat 124'ü 60 bin liraya yeniledi! Aracın son halini görenler gözlerine inanamıyor 12:10 1974 model Murat 124'ü 60 bin liraya yeniledi! Aracın son halini görenler gözlerine inanamıyor

Son Dakika Haberleri
15:18 İrem Derici'ye hakaret ettiği için yargılanan sanık para cezasına çarptırıldı
15:08 Yunanistan'ı şaşırtan ölüm! Futbolcu Nikos Tsoumanis, aracında ölü olarak bulundu
14:56 Eski milletvekili ve oğlu, 17 gün arayla koronavirüsten yaşamlarını yitirdi
14:52 Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı
14:39 Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni düzenleme: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek
14:33 100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor!
14:28 "Benimle evlenir misin?" yazılı pankart taşıyan uçak adaya düştü: 1 ölü, 1 yaralı
14:26 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte dünyada ve Türkiye'de yaşanan olaylar
14:19 Erdoğan'ın "Fiyatlar gayet uygun" sözlerine Kılıçdaroğlu cevap verdi: Asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun?
14:18 Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti
Polonya'dan, insanlık dışı muamele! Ölmek üzere olan Suriyeli mültecileri döve döve Belarus'a ittiler Polonya'dan, insanlık dışı muamele! Ölmek üzere olan Suriyeli mültecileri döve döve Belarus'a ittiler         
15:23
''Kadından tamirci mi olur'' sözlerini dikkate almadı, şimdi mesleğinde çığır açıyor ''Kadından tamirci mi olur'' sözlerini dikkate almadı, şimdi mesleğinde çığır açıyor         
15:12
Yunanistan'ı şaşırtan ölüm! Futbolcu Nikos Tsoumanis, aracında ölü olarak bulundu Yunanistan'ı şaşırtan ölüm! Futbolcu Nikos Tsoumanis, aracında ölü olarak bulundu         
15:09
Şehirler arası otobüslerde açık bilette Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı         
14:53
100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor! 100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor!         
14:33
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır         
12:38
10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu 10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu         
12:12
Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum         
11:15
Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek         
11:15
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi         
09:36
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 15:28:13. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da 126 asker hakkındaki darbe girişimi davasında savunmalar alınıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement