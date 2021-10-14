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İstanbul'da 29'uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi/Ek bilgilerle - Son Dakika

İstanbul'da 29'uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi/Ek bilgilerle

14.10.2021 04:10
İstanbul'da 29'uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi/Ek bilgilerle

İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak 29'uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi.

İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak 29'uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi. Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapıldı.

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yılın 29'uncu Yeditepe Huzur denetimleri yaklaşık 210 noktada 2 bin 5 personel, bir polis helikopteri,  2 Deniz Limanı Şube botunun katılımıyla dün akşam yapıldı. Maltepe Gülsuyu Köprüsü'nde gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Yunus polisleri katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı Öte yandan, denetim noktasından geçen minibüsler de durdurularak yolcuların kimlik sorgulaması yapıldı.

DENETİMİN BİLANÇOSU

Denetimlerde, bin 146 umuma açık yer denetlenirken, 19 kişiye idari işlem yapıldı, 21 bin 549TL  para cezası uygulandı. 22 bin 763 araç ve 947 motosiklet kontrol edildi. Toplamda 20 araç trafikten men edilirken 174 bin 793 TL para cezası uygulandı. 135 bin 95 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 405 kişi ile 292 yoklama kaçağı yakalandı. Denetimlerde 43 adet ruhsatsız tabanca, tüfek, 796 fişek, 5 bin 650 gram uyuşturucu madde, 103 adet  uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 2 bin 710 TL  ele geçirildi.


- İstanbul

Uyuşturucu, İstanbul, Tragger, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 29'uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi/Ek bilgilerle - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 29'uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi/Ek bilgilerle - Son Dakika
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