Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ-Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak 30'uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi. Oluşturulan güvenlik noktasından geçen araçlar durdurularak aranırken, araçta bulunan kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı.İstanbul genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yılın 30'uncu Yeditepe Huzur denetimleri bu akşam yapıldı. Fatih, Beyoğlu Taksim ve Maltepe Küçükyalı'da gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Yunus polisleri katıldı. Ekipler, geçen araçları tek tek durdurarak aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı.