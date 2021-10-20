İSTANBUL'DA 8 BUÇUK MİLYON LİRALIK KAÇAK EŞYA VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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İSTANBUL'da kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 8 buçuk milyon lira olduğu tahmin edilen tütün ve elektronik eşya ele geçirildi. Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ve 19 Ekim tarihleri arasında Başakşehir, Küçükçekmece, Sultangazi, Bağcılar, Pendik, Kağıthane, Kadıköy ve Fatih'te tütün ve elektronik malzemenin yurda kaçak yollarla sokulup satıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda; 189 bin 645 paket kaçak sigara, 2 ton 563 kilogram kaçak nargile tütünü, 2 bin 110 adet elektronik sigara cihazı, 2 bin 952 adet elektronik sigara likidi, 330 adet elektronik sigara aparatı, 4 bin 983 adet oyun CD'si, bin 263 adet oyun kolu, 77 adet oyun kulaklığı, 248 adet mouse, 77 adet oyun kulaklığı, 153 adet bilgisayar hoparlörü, 3 adet dizüstü bilgisayar,3 adet cep telefonu,290 adet dizüstü bilgisayar soğutucu ele geçirildi. Ele geçirilen elektronik eşya ve tütünlerin değerinin 8 buçuk milyon lira olduğu belirtildi.

Öte yandan ekiplerce yapılan araştırmalarda, kaçak tütün ve malzemelerinin özellikle doğu illerinden ev eşyası, gıda ürünleri gibi malzemelerin altına gizlenerek kamyonetlerle İstanbul'a getirildiği tespit edildi. Elektronik malzemelerin yurda kaçak yollardan getirilerek, Fatih, Kağıthane ve Kadıköy ilçelerindeki 2 depo ve 3 işyerinde muhafaza edildiği, operasyon kapsamında devletin toplam 4 milyon 760 bin lira vergi kaybına uğratıldığı tespit edildi. Adreslere yapılan operasyon anı kameralara yansıdı.