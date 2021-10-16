İstanbul'da 8 ilçede İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler vale hizmetleri sunan işletmelere ve taksi sürücülerine yönelik denetim yaptı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 37 trafik timi, 112 asayiş timi, 2 istihbarat timi, 7 JASAT, 9 diğer unsurlar olmak üzere toplam 167 tim, 484 personelin katılımıyla 8 ilçede vale hizmetleri sunan işletmelere ve taksi sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Ekipler taksicileri durdurarak gerekli evrak ve belgeleri kontrol etti. Bunun yanı sıra vatandaşların şikayetlerinin arttığı konularda taksicilere uyarılarda bulunuldu.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! İSTANBUL'DA 8 İLÇEDE JANDARMADAN TAKSİCİLERE DENETİM - Son Dakika