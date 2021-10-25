İSTANBUL'DA 84 MİLYON LİRALIK SAHTE TELEFON AKSESUARI ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL'da piyasaya değeri 84 milyon lira olduğu belirtilen sahte telefon aksesuarı ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Esenler'de sahte cep telefonu aksesuarı satışı yapıldığı ihbarını aldı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler geçen cumartesi 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda M.G., isimli şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bilinen markalara ait 36 bin 92 adet bluetooth kulaklık, 425 adet cep telefonu bataryası, 381 adet cep telefonu kapağı, 122 adet cep telefonu ekranı olmak üzere toplam; 37 bin 20 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Sahte aksesuarların piyasa değerinin 84 milyon 421 bin 710 lira olduğu belirtildi. Şüpheli M.G. hakkında "6769 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Adreslere baskın anları kameraya yansıdı. Ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.