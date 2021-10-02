İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

İstanbul'da vatandaşların hafta sonunu dışarıda geçirmesi ve bazı bölgelerde yağışın etkili olması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş istikametinde

trafik akışı yavaşladı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Şirinevler, Merter ve Cevizlibağ mevkilerinin her iki yönünde trafik yoğunluğu mevcutken, TEM'in Gaziosmanpaşa bölümünde özellikle katılım noktasında sağanağın da etkisiyle trafik durma noktasına geldi.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 Edirne istikametindeki trafik yoğunluğu Maltepe'den başlayıp Uzunçayır'a ulaşıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde Çamlıca'dan itibaren sıkışıklık yaşanıyor. TEM Otoyolu Edirne istikametinde Ümraniye'de de yoğunluk mevcut.

Hafta sonu olması sebebiyle Bağdat Caddesi, Üsküdar ve Kadıköy sahillerinde de trafik ve vatandaş yoğunluğu gözlendi.

Öte yandan, metrobüs ve tramvaylarda da vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) mobil uygulamasına göre saat 17.00 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.

Bu arada, HES kodu tanımlanmadan İBB Seyahat Kartı kullanılamadığı için yer yer kart satış merkezleri önünde kuyruklar oluştuğu gözlendi.