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İstanbul'da araç içerisinde şüpheli ölüm: Kalbinden vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

İstanbul'da araç içerisinde şüpheli ölüm: Kalbinden vurulmuş halde bulundu

19.10.2021 09:47

İstanbul'da araç içerisinde şüpheli ölüm: Kalbinden vurulmuş halde bulundu Kağıthane'de 43 yaşındaki adam aracının içerisinde kalbinden vurulmuş şekilde bulundu Arkadaşlarına konum attığı öğrenilen adamın aracındaki ölümü şüpheli bulundu Kağıthane'de 43 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası...

İstanbul'da araç içerisinde şüpheli ölüm: Kalbinden vurulmuş halde bulundu

Kağıthane'de 43 yaşındaki adam aracının içerisinde kalbinden vurulmuş şekilde bulundu

Arkadaşlarına konum attığı öğrenilen adamın aracındaki ölümü şüpheli bulundu

İSTANBUL - Kağıthane'de 43 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası adam, arkadaşlarına bulunduğu yerin konumunu attıktan sonra aracının içerisinde kalbinden vurulmuş halde bulundu. Polis ekiplerinin detaylı incelemesinin ardından adamın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dikiş makineleri satışı yapan 43 yaşındaki Ahmet Volkan Arıgüç, öğle saatlerinde Mitsubishi marka 34 BVZ 69 plakalı aracıyla semtte bulunan sokağa geldi. Arıgüç ardından arkadaşı Ersin Ö.'ye bulunduğu yerin konumunu atarak gelmesini ve gelirken de arkadaşı Doğukan Y.'yi aramasını söyledi. Bunun üzerine konuma gelen Ersin Ö., Arıgüç'ün aracının yanına gelerek kapısını açtı.

Arkadaşlarına konum attıktan sonra ölü bulundu

Göğsünden vurulmuş halde hareketsiz bir şekilde durdurduğunu gören Ersin Ö. sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arıgüç'ün bedenimde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Arkadaşlarının şoke olduğu olay sonrası polis ekipleri de, olay yerini güvenlik şeridi çekerek kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da olay yerinde detaylı bir şekilde inceleme yaptı.

Polis intihar şüphesi üzerinde duruyor

Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, Arıgüç'ün aracını park ettikten sonra yanına kimsenin gelmediğini belirledi. İntihar şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, şahsın maddi sorunları olduğu ve daha öncede intihar girişiminde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Kesin ölüm nedeni inceleme sonrası belli olacak

Yapılan incelemelerinin ardından Arıgüç'ün cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Arıgüç'ün kesin ölüm nedeni burada yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacak. Öte yandan Arıgüç'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

İstanbul'da araç içerisinde şüpheli ölüm: Kalbinden vurulmuş halde bulundu
İstanbul'da araç içerisinde şüpheli ölüm: Kalbinden vurulmuş halde bulundu
İstanbul'da araç içerisinde şüpheli ölüm: Kalbinden vurulmuş halde bulundu
İstanbul'da araç içerisinde şüpheli ölüm: Kalbinden vurulmuş halde bulundu

Kağıthane, İstanbul, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da araç içerisinde şüpheli ölüm: Kalbinden vurulmuş halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da araç içerisinde şüpheli ölüm: Kalbinden vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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