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İSTANBUL'DA ARTIK ORTAK TAKSİ PLAKASI ALINAMAYACAK - Son Dakika

İSTANBUL'DA ARTIK ORTAK TAKSİ PLAKASI ALINAMAYACAK

19.10.2021 16:12

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), taksi plakası tahsisi ile ilgili yeni sistemi yürürlüğe soktu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), taksi plakası tahsisi ile ilgili yeni sistemi yürürlüğe soktu. Taksi plakası satışlarında artık 'Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı' şartı aranacak. Bundan böyle birden fazla kişi bir araya gelip taksi plakası da alamayacak. Mevcut plaka sahipleri ise Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından araştırma kurulacak. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Bu durum kanuna hukuka aykırı, mal edinme kanununa da aykırı. Biz bu konuyu yargıya taşıyacağız kabul etmiyoruz dedi.

Taksi plakası tahsisi ile ilgili yeni sistem yürürlüğe girdi. Artık plaka satışında 'Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı' şartı aranacak. Plaka sahipleri, plaka satışını yaparken, alıcının da 'Şoförlük Mesleğini Geçim Kaynağı Olarak Seçmiş' olmasına bakılacak. Buna göre alıcının tek geçim kaynağının 'şoförlük' olduğunu ispatlaması gerekiyor. Ticari plaka tahsis belgesi başvurularında, beyanında şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini belgelemesi gerekecek. Bu belgelerde de ilgili resmi kurum onayı aranacak. Ticari Plaka Tahsis Belgesi başvurularında; İBB'ye verilmek üzere plaka edinmek isteyen kişiye ait E-Devlet üzerinden elde edilmiş ve karekodbarkod ile doğrulanabilecek şekilde 'Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulaması', 'SGK'ya Tabi İşyeri Kaydı ve Sigortalılıktan Kaynaklı Borç Bilgisi Sorgulaması' 'Araçlarım Sorgulaması' talep edilecek. İlgili belgelerle doğrulamanın yeterli görülmediği hallerde vergi dairesi veya benzeri kurumlardan da ilave belge talep edilecek. Ticari plaka alımında çoklu hisselere bölünmesi de ortadan kalkıyor. Ticari bir plaka, mevcut hisse oranından daha küçük paylara bölünerek satılamayacak. Plaka sahiplerinin 'Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğine' dair Bakanlar Kurulu kararı veya 5216 sayılı Kanun kapsamında, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile esnaf odalarının katılımıyla çalışma komisyonu kurulacak. Bu komisyon taksi plaka sahiplerinin mevcut şartlara uygun olup olmadığını denetleyecek. Şartları taşımayan ticari plakaların ruhsatlarını askıya alabilecek.

BU DURUM KANUNA AYKIRI KONUYU YARGIYA TAŞIYACAĞIZ

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni sistem ile İBB'nin kaos yaratmak istediğini ifade ederek, Biz bu plakaları bakanlar kurulu kararıyla devletimizinden ihale ile satın aldık. İhale şartlarından biri İstanbul'da oturmak. Diğer yandan 'şoförlükten geçimini sağlayan vatandaşımız ticari taksi alabilir' diye kanun vardı. 40 yıldır bu kanun hukuka uygun bir şekilde devam ediyordu. Büyükşehir Belediyemiz 5 bin taksi sayısının artışını sağlayamadığı için bir kaos yaratma peşinde. Bugün uygulamaya geçirdiği sistem ile ticari taksilerde ortaklı ve hisseli plaka alımı yapılamayacak. Bu durum kanuna hukuka aykırı. Mal edinme kanununda aykırı. Biz bu konuyu yargıya taşıyacağız kabul etmiyoruz. 2-3 tane arkadaş bir araya gelip bir ticari taksi alabiliyorlardı, ruhsat sahibi olup ticari taksi ile geçimini sağlayabiliyorlardı. Yeni sistem ile 'bir kişi taksi alabilir bir kişi taksi üzerinde çalışabilir' diyorlar. Ortaklı taksi alımını artık yasaklamış oldular. Bir vatandaşımız nasıl bir gayrimenkulu veya bir işletmeyi ortak alabiliyorsa bunu da önceden alabiliyordu. Bundan sonra dayanışma ortadan kalkacak. Ortaklı hisseli alamayacaklar. Burada bir kaos oluşacak bu kaosu da İBB ortaya sunuyor dedi.

PLAKA SAHİPLERİ HAKKINDA ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULACAK

Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Barış Yıldırım, yalnızca mesleği taksicilik olanların plaka alabileceğini belirterek, 1986 yılında çıkartılmış bakanlar kurulu kararında taksicilik yapmaya hayiz olacak kişilerin şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak belirlemesi gerekiyor. Son dönemde gördük ki, mali müşavirlerin bile taksisi var. Taksiyi bir ulaşım aracı değil yatırım aracı olarak görüyorlar. Dolayısıyla bunun önüne geçebilmek için onlardan bazı belgeler istemeye karar verdik. Aynı zamanda bu plakaların ortaklı yapılanmasını da engelleyeceğiz. Hali hazırda biliyorsunuz sistemin birçok problemi var. Dolayısıyla bu problemin önüne geçebilmenin çeşitli yollarını aradık. Bu kapsamda araç alacaklardan şekilde 'Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulaması', 'SGK'ya Tabi İşyeri Kaydı ve Sigortalılıktan Kaynaklı Borç Bilgisi Sorgulaması' 'Araçlarım Sorgulaması' talep edilecek. Aynı zamanda bir de komisyon kuruyoruz. Esnaf odalarına, jandarmaya, İçişleri Bakanlığımıza yazı gönderiyoruz. Mevcut plakaların sahipleri hakkında araştırma komisyonu kurulacak diye konuştu.

İSTANBUL'DA ARTIK ORTAK TAKSİ PLAKASI ALINAMAYACAK
İSTANBUL'DA ARTIK ORTAK TAKSİ PLAKASI ALINAMAYACAK
İSTANBUL'DA ARTIK ORTAK TAKSİ PLAKASI ALINAMAYACAK
İSTANBUL'DA ARTIK ORTAK TAKSİ PLAKASI ALINAMAYACAK
İSTANBUL'DA ARTIK ORTAK TAKSİ PLAKASI ALINAMAYACAK
İSTANBUL'DA ARTIK ORTAK TAKSİ PLAKASI ALINAMAYACAK

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA ARTIK ORTAK TAKSİ PLAKASI ALINAMAYACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA ARTIK ORTAK TAKSİ PLAKASI ALINAMAYACAK - Son Dakika
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