İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerin beğenisine sunulacak - Son Dakika

İstanbul bu hafta geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.

1000'den fazla sanatçının katılımıyla 64 farklı noktada, 40 sergi ve özel proje, 75 konser, 45 atölye çalışması, 25 sanat ve edebiyat söyleşisi ile video haritalama gösterilerinin yapılacağı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 29 Ekim'de başlayacak.

Festival kapsamında Londra Filarmoni Orkestrası 96 kişilik dev kadrosuyla 31 Ekim'de AKM sahnesinde özel bir repertuvarı seslendirecek.

İBB Şehir Tiyatroları etkinlikleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında, bu hafta 10 farklı oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Program kapsamında 27-30 Ekim arasında, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Tatlı Kaçık", Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde "Çın Sabahta", Sadabad Sahnesi'nde "Veba", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde ise "Hayat Der Gülümserim" oyunları izlenebilecek.

Aynı tarihlerde "Geçit" oyunu Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, "Hastalık Hastası" Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, "İfigenya" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde, "Melek" Şişli Nazım Hikmet Sanat Evi'nde, "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" ve "Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık" oyunları ise Kadıköy Gazhane Müze'de sahnelenecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu sanat etkinlikleri

Perdelerini ekim ayında açan İstanbul Devlet Tiyatrosu 26- 31 Ekim arasında "Seneye Bugün" oyununu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, "Her Şey Yolundaymış Gibi" oyununu ise Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'da tiyatroseverlerle buluşturacak.

Yahya Kemal'in aynı isimli eserinden uyarlanan "Kendi Gök Kubbemiz" oyunu 26-29 Ekim arasında Üsküdar Tekel Sahnesi'nde, "Aziz Dostum Çehov" oyunu ise Garibaldi Salon'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Öte yandan 30 ve 31 Ekim'de yeni Atatürk Kültür Merkezi'nde "Uçmak: Hazarfen Ahmet Çelebi", Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde ise çocuklar için "Şuşa ile Kiki" müzikali sahnelenecek.

Boğaziçi Film Festivali gösterimleri hafta boyunca devam edecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi de 30 Ekim'de "Sinan" operasıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı'nda gerçekleştirilen 9. Boğaziçi Film Festivali gösterimleri Atlas 1948 ve Kadıköy Sineması'nda devam ediyor. Gösterimlerinin çizelgesine "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.

Ali Poyrazoğlu'nun yeni komedisi "Hayatım Roman" 29 Ekim, Fırat Doğruloğlu'nun tek başına sahne aldığı "Yeraltından Notlar" oyunu ise 25 Ekim'de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Sahne sanatları ve konserler

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen konser etkinliklerinde ise İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu "Seslerden Gönüllere" adlı konseriyle 26 Ekim'de Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ise Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri ile 28 Ekim'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak.

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, "29­ Ekim ­Cumhuriyet­ Bayramı­ Galataport ­Özel­ Konseri" ile Galataport Rıhtım Meydanı'nda müzikseverlere ziyafet sunacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 26 Ekim'de Nil Karaibrahimgil, 27 Ekim'de MFÖ sevenleriyle buluşacak.

Aziz Şenol Filiz ve Birol Yayla'nın 1990'lı yılların başlarında yayınlanan ilk albümleriyle müzik yolculuğuna başlayan Yansımalar, 30. yıl konserleri kapsamında 25 Ekim'de Trump Sahne'de konser verecek.

Devam eden bazı sergiler

"Ketebehu Hasan Çelebi" retrospektif sergisi, 23 Ekim'de Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerilerinde açılacak.

Ruberu Sanat Galerisi'nde, farklı alanlardan 13 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Buluşma" sergisi 16 Kasım'a kadar görülebilir.

Ressam Ali İrgin'nin tuval üzerine akrilik boya çalışmalarından oluşan "Ağ Metaforu" adlı sergisi, Kelimat Sanat Evi'nde, 1850-1950 yılları arasında Türkiye'de yaşamış kadın sanatçıların eserlerinden oluşan "Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı" sergisi ise Meşher'de ziyaretçilerini bekliyor.

20. yüzyılın usta hattatlarından Mustafa Halim Özyazıcı'nın eserleri de Kazlıçeşme Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Öte yandan oyuncak bebeklerin antik çağdan bugüne uzanan hikayesinin görülebileceği "Dünya Bebekleri Sergisi" ise Rahmi M. Koç Müzesi'nde özel bir seçkiyle meraklılarına sunuluyor.