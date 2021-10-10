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İstanbul'da bu hafta birçok kültür ve sanat etkinliği sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

İstanbul'da bu hafta birçok kültür ve sanat etkinliği sanatseverlerle buluşacak

10.10.2021 15:00
İstanbul'da bu hafta birçok kültür ve sanat etkinliği sanatseverlerle buluşacak

İstanbul bu hafta geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara ev sahipliği yapacak.

İstanbul bu hafta geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara ev sahipliği yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında, bu hafta 9 farklı oyun tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Program kapsamında 13-16 Ekim arasında, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Tatlı Kaçık", Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde "Yaftalı Tabut", Sadabad Sahnesi'nde "Geçit", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde ise "Moby Dick" oyunları izlenebilecek.

Aynı tarihlerde, "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" Ümraniye Sahnesi'nde, "Veba" oyunu Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, "Antigone" Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, "Melek" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde, "Can Yeleği" ise Kadıköy Gazhane Büyük Sahne'de sahnelenecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 12-17 Ekim arasında "Dört Mevsim" oyununu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, "Bir Picasso" oyununu ise Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de izleyicilerle buluşturacak.

Üsküdar Tekel Sahnesi'nde 12 Ekim'de prömiyer yapacak "Gazale (Uzun Gece)" adlı oyun da 15 Ekim'e kadar oynanacak.

Garibaldi Salon 2, 14, 15 ve 16 Ekim'de "Meraklısı için Öyle Bir Hikaye" oyununu ev sahipliği yaparken, Zeytinburnu Sahnesi'nde ise aynı tarihlerde "Büyüklere Masallar - Masal Masal İçinde" adlı çocuk oyunu miniklerin beğenisine sunulacak.

Fatih Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde ise 16 ve 17 Ekim'de "80 Günde Devr-i Alem" oyunu gösterilecek.

Sahne sanatları ve konserler

Coşkun Karademir ile konuk sanatçı Zeynep Bakşi Karatağ'ın bu akşam Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek konserinde Türk halk müziğinin sevilen eserlerine yer verilecek.

Uluslararası caz sahnelerinde sahne alan "Danny Grissett Quartet", 11 Ekim'de CRR Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Cem Mansur yöntemindeki CRR Senfoni Orkestrası da 12 Ekim'deki konserinde Grieg'in, repertuvarda albenisi en yüksek eserlerinden biri olan piyano konçertosunda piyanist Gülsin Onay'a eşlik edecek. Konserde ayrıca besteci Camille Saint-Saens'in 2. Senfoni adlı eseri seslendirilecek.

Jose Huertas Flamenko Topluluğu, Miguel de Cervantes'in dünya edebiyatına kazandırdığı eseri Don Kişot'tan sahneye uyarlanan gösteriyle 16 Ekim'de CRR Konser Salonu'na konuk olacak.

Tolga Taviş şefliğindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 15 Ekim'de Süleyman Seba Kültür Merkezinde konser verecek.

Klasik Türk Müziği Korosu 2 konser verecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Seyrantepe'deki Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nda 13 Ekim'de "Bir Solist" başlıklı konser gerçekleştirecek. Koro, 17 Ekim'de CRR'de "Neva Kar" sezon açılış konserinde müzikseverlerle buluşacak.

Üsküdar Belediyesinin ev sahipliğinde, Gülen Kesova ve öğrencilerinin hazırladığı çini sergisi "Rengarenk Diyalog" 15 Ekim'de Nevmekan Bağlarbaşı'nda ziyarete açılacak.

İstanbul Sazendeleri, 15 Ekim'de "Bizden Nameler" başlıklı konserle Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Hüseyin Öztürk'ün yazıp yönettiği "Tavşan ile Kaplumbağa Trafikte" adlı çocuk oyunu da 17 Ekim'de Yavuztürk Niyazi Sayı Kültür Merkezi'nde minik tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi 11 Ekim'de İmera konserine, 16 Ekim'de ise tasavvuf müziği eserlerinin seslendirileceği Adem Ay konserine ev sahipliği yapacak.

Esenler Belediyesi aynı mekanda 15 Ekim'de Barbaros Uzunöner'in "Türk Müsün Canım" adlı stand-up gösterisine, 16 Ekim'de "Piri Reis Korsanlara Karşı" çocuk tiyatrosuna ev sahipliği yapacak.

Kadıköy Belediyesi, 11 Ekim'de MSGSÜ öğrencilerinin hazırladığı Süreyya Operasında "Der Betrogene Kadi" etkinliğine ve 13 Ekim'de de Özgürlük Parkı Açık Hava Sahnesinde Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Trio Konserinde müzikseverleri buluşturacak.

İstanbul, oyunlar, Konser, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da bu hafta birçok kültür ve sanat etkinliği sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da bu hafta birçok kültür ve sanat etkinliği sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
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